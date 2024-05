Promo online di Domestika: tutti i corsi a 5,99 euro

La tua mente è piena di creatività artistica ma non sai come canalizzarla? La piattaforma Domestika può aiutarti ad esprimerla con i suoi corsi. Se ti iscrivi oggi stesso, potrai sfruttare la promo online attuale: tutti i corsi a soli 5,99 euro.

Se non conosci questa piattaforma, ti raccontiamo brevemente la sua storia. Tutto inizia nel 2002 in Spagna, dove Domestika prende la forma di forum online. In poco tempo, si è trasformata in piattaforma di e-learning, diventando una delle più gettonate. A partire dal 2015, ha iniziato a proporre video ludici in diverse lingue. Adesso sono disponibili più o meno 50 corsi in italiano e oltre 2.100 in altre lingue.

Promo online di Domestika: corsi per tutte le discipline

Cosa rende i corsi di Domestika diversi dagli altri? Il metodo “learning by doing”. Tutti i corsi comprendono alcune risorse in più, tipo materiali extra e esercizi pratici. Idee e feedback sono la routine tra insegnanti e studenti, creando così grande collaborazione.

L’offerta formativa è tanta: illustrazione, disegno, web & app design, fotografia e video, 3D e animazione, social media, scrittura e marketing sono soltanto alcune delle proposte. Tutti i corsi sono condotti da esperti del settore, con videolezioni on-demand sempre disponibili. Troverai anche esercizi e quiz.

Come dicevamo, la promozione attuale rende gran parte dei corsi Domestika accessibili a tutti. Ognuno costa soltanto 5,99€. Ci sono anche corsi a partire da 9,90€ con offerte speciali e pacchetti. Puoi regalare corsi o gift card.

La community attuale comprende oltre 8 milioni di utenti, che consente di apprendere in gruppo e il confronto diretto.

Domestika è insomma la soluzione ideale per sfogare tutta la tua creatività. Approfitta della promo online e inizia il tuo percorso a soli 5,99€. Visita il sito di Domestika tramite il pulsante qui sotto e scopri i corsi disponibili.