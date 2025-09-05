 Google Foto: Veo 3 trasforma le foto in video, come funziona
Google Foto integra Veo 3. Il nuovo modello AI trasforma le immagini in video animati da quattro secondi, disponibili nell'hub Create.
Immaginiamo di poter animare una vecchia foto, farla muovere, farle raccontare una storia. Con l’arrivo di Veo 3 su Google Foto, questa magia diventa realtà. Il nuovo modello di generazione video, già integrato nell’app Gemini, è ora disponibile anche nella sezione Crea dell’app mobile. Ora gli utenti possono trasformare le immagini in videoclip brevi e sorprendenti.

Veo 3 arriva su Google Foto per creare video brevi dalle foto

La funzione “Da foto a video” esisteva già, alimentata da Veo 2, ma con Veo 3 la differenza è evidente. I video generati sono più fluidi, visivamente più ricchi e capaci di dare un tocco cinematografico anche agli scatti più semplici. Basta scegliere una foto dalla galleria e selezionare uno dei prompt disponibili: “movimenti sottili” per un effetto delicato, oppure “Mi sento fortunato” per un’animazione a sorpresa.

AI per tutti: gratis, ma con qualche limite

La funzione resta gratuita per tutti, anche se con un numero limitato di generazioni. Gli abbonati ai piani AI Pro e AI Ultra potranno creare più video al giorno, ma sempre con una durata massima di quattro secondi e senza audio. Ogni clip sarà contrassegnato da filigrane visibili e invisibili, per garantire trasparenza sull’origine AI.

L’hub Create: il laboratorio creativo di Google Foto

Veo 3 è solo una delle novità dell’hub Create, una nuova sezione dell’app pensata per esplorare strumenti creativi basati sull’intelligenza artificiale. Qui si possono remixare foto, creare collage, montaggi, GIF animate e persino immagini 3D in movimento chiamate “cinematiche”. Un vero e proprio parco giochi per dare nuova vita ai propri ricordi.

Fonte: Google

Pubblicato il 5 set 2025

Tiziana Foglio
Pubblicato il
5 set 2025
