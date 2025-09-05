Google Foto: Veo 3 trasforma le foto in video, come funziona

Immaginiamo di poter animare una vecchia foto, farla muovere, farle raccontare una storia. Con l’arrivo di Veo 3 su Google Foto, questa magia diventa realtà. Il nuovo modello di generazione video, già integrato nell’app Gemini, è ora disponibile anche nella sezione Crea dell’app mobile. Ora gli utenti possono trasformare le immagini in videoclip brevi e sorprendenti.

Veo 3 arriva su Google Foto per creare video brevi dalle foto

La funzione “Da foto a video” esisteva già, alimentata da Veo 2, ma con Veo 3 la differenza è evidente. I video generati sono più fluidi, visivamente più ricchi e capaci di dare un tocco cinematografico anche agli scatti più semplici. Basta scegliere una foto dalla galleria e selezionare uno dei prompt disponibili: “movimenti sottili” per un effetto delicato, oppure “Mi sento fortunato” per un’animazione a sorpresa.

AI per tutti: gratis, ma con qualche limite

La funzione resta gratuita per tutti, anche se con un numero limitato di generazioni. Gli abbonati ai piani AI Pro e AI Ultra potranno creare più video al giorno, ma sempre con una durata massima di quattro secondi e senza audio. Ogni clip sarà contrassegnato da filigrane visibili e invisibili, per garantire trasparenza sull’origine AI.

L’hub Create: il laboratorio creativo di Google Foto

Veo 3 è solo una delle novità dell’hub Create, una nuova sezione dell’app pensata per esplorare strumenti creativi basati sull’intelligenza artificiale. Qui si possono remixare foto, creare collage, montaggi, GIF animate e persino immagini 3D in movimento chiamate “cinematiche”. Un vero e proprio parco giochi per dare nuova vita ai propri ricordi.