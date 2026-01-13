 Google Foto, vista senza date e controllo della velocità dei video
Google Foto ha in serbo due novità, la vista senza date per scorrimento fluido, e il controllo della velocità nei video con 5 opzioni.
Nano Banana Pro

Google ha capito che trasformare una galleria fotografica in un calendario illustrato non è la scelta migliore per chi vuole semplicemente riguardare i propri ricordi. Il team di Google Foto ha deciso di affrontare il problema dell’interfaccia affollata, applicando la regola del “Less is more”.

Google Foto con una vista più pulita

Scavando nella versione 7.58 del software, Android Authority ha scoperto tracce di una nuova opzione: nascondere le date dalla vista. Senza le etichette temporali la griglia di immagini diventa fluida. Si scorre, e si vedono le foto, proprio come dovrebbe essere una galleria fotografica.

Ma c’è di più. Il team sta lavorando anche a una visualizzazione continua, senza interruzioni tra i giorni. Android Authority non è riuscita ad attivarla nei test, ma l’intenzione di poter scorrere l’intera libreria come un flusso ininterrotto di immagini, c’è.

Il controllo della velocità dei video

La seconda novità scoperta è il controllo della velocità di riproduzione per i video. Si clicca sui tre puntini in alto a destra quando si guarda un video, e si troveranno le opzioni per rallentare o accelerare: 0,25x, 0,5x, 1x (normale), 1,5x e 2x.

Chi usa TikTok, Instagram, o praticamente qualsiasi piattaforma video moderna, sa già cos’è questa funzione. Oggi controllare la velocità di un video è basilare quanto il tasto play. Velocità doppia per scorrere rapidamente un video lungo dove succede poco. Velocità rallentata per analizzare dettagli e vedere meglio un momento specifico.

Google foto trabocca di nuove funzioni

Negli ultimi mesi Google Foto ha sfornato novità su novità. La possibilità di trasformare dei selfie in meme, un nuovo tema per l’editor di immagini, un editor di montaggio completamente riprogettato. E ora arriva anche l’interfaccia minimalista e il controllo della velocità dei video. Insomma, Google Foto deve deve diventare un’esperienza attiva, coinvolgente, e piacevole da usare.

Disponibilità

Google non ha comunicato ufficialmente nessuna di queste novità. Quindi quando vedremo effettivamente la vista senza date e il controllo della velocità di riproduzione video? Mistero. Potrebbero arrivare la settimana prossima, tra tre mesi o non arrivare mai se Google decide all’ultimo momento che non ne vale la pena. Tocca aspettare pazientemente.

Fonte: Android Authority

Pubblicato il 13 gen 2026

Tiziana Foglio
13 gen 2026
