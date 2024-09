Google Gemini per le funzionalità di Snapchat My AI

Google Cloud ha annunciato una partnership con Snap che prevede l’uso di Gemini in My AI. Il chatbot sfrutterà le capacità multimodali del modello di intelligenza artificiale generativa per comprendere vari tipi di informazioni con testo, immagini, audio e video. Warner Bros. Discovery utilizzerà invece la piattaforma Vertex AI per la generazione automatica dei sottotitoli.

Gemini per Snapchat My AI

Snapchat usa Google Cloud dal 2011, ma il suo chatbot My AI (annunciato a febbraio 2023) era finora basato sui modelli GPT di OpenAI. Durante l’evento di ieri, Snap ha comunicato che utilizzerà Gemini su Vertex AI per l’elaborazione di testo, immagini, audio e video. Gli utenti possono ad esempio chiedere di tradurre un cartello stradale o quale cibo è più salutare in un menu.

Grazie all’integrazione del modello IA, il chatbot offre in pratica funzionalità simili a Google Lens. In base ai dati preliminari, l’uso della nuova versione di My AI basata su Gemini è aumentato di 2,5 volte negli Stati Uniti. Non è noto se e quando sarà accessibile nel resto del mondo.

Gemini per i sottotitoli automatici

Warner Bros. Discovery sfrutterà invece la piattaforma Vertex AI di Google per la generazione automatica dei sottotitoli (solo in inglese negli Stati Uniti). Rispetto alla scrittura manuale si può ottenere un risparmio di tempo fino all’80% e una riduzione dei costi fino al 50%.

La funzionalità verrà utilizzata per la programmazione senza copione (news, sport e reality) di Max, CNN e Discovery+. È comunque previsto il controllo umano per individuare eventuali errori.

Snap e Warner Bros. Discovery sono solo due dei 185 partner di Google che usano Gemini per applicazioni specifiche, come si può leggere nel comunicato stampa.