Google ha comunicato di aver introdotto nuovi filtri per impedire a Gemini di rispondere ad alcune domande sulle elezioni politiche che si svolgeranno nel corso del 2024. Le restrizioni sono già in vigore negli Stati Uniti. Il rollout è iniziato in tutti gli altri paesi interessati, Italia inclusa.

Gemini non risponde alle domande politiche

È noto che i modelli di intelligenza artificiale generativa possono essere sfruttati per diffondere notizie false su qualsiasi argomento tramite immagini, audio e video. Considerate le numerose elezioni previste nel 2024, le principali aziende che offrono chatbot e tool text-to-image o text-to-video cercheranno di bloccare abusi delle loro tecnologie per influenzare l’opinione pubblica e garantire informazioni di elevata qualità.

Google ha confermato l’implementazione di filtri che impediscono a Gemini di rispondere ad alcune domande sulle elezioni politiche. Quando l’utente chiede informazioni su politici, partiti e candidati, il chatbot risponde con un messaggio predeterminato.

Le restrizioni verranno applicate in tutti i paesi dove sono previste elezioni. In Europa ci saranno le elezioni per il Parlamento europeo, quindi anche in Italia viene mostrato il suddetto messaggio. Ad esempio, quando si chiedono informazioni generiche, Gemini risponde in maniera piuttosto dettagliata. Se viene invece inserito un prompt del tipo “Conosci Matteo Salvini?“, “Conosci Matteo Renzi?” o “Conosci Forza Italia?“, la risposta è questa:

Sto ancora imparando come rispondere a questa domanda. Nel frattempo, prova a usare la Ricerca Google.

I filtri non sono però perfetti. Per aggirarli è sufficiente digitare una domanda con errori di ortografia. Se viene chiesto “Conosci Matteo Renzo?“, Gemini fornisce la risposta corretta su Matteo Renzi.