Meta lancia la generazione di immagini e testi AI in Advantage+

Meta sta compiendo un passo significativo verso l’automazione del processo di creazione degli annunci, introducendo la generazione di immagini e testi nella sua offerta Advantage+. Questa innovazione promette di semplificare e accelerare la creazione di annunci accattivanti e creativi per gli inserzionisti, migliorando le prestazioni delle campagne pubblicitarie.

John Hegeman, responsabile della monetizzazione di Meta, ha illustrato durante una conferenza stampa le potenzialità della nuova funzionalità di generazione di immagini. Gli inserzionisti potranno creare variazioni complete delle loro creatività pubblicitarie, ispirate all’annuncio originale e arricchite da funzionalità di sovrapposizione del testo.

Meta addestrerà queste nuove funzionalità su Llama 3, il suo modello linguistico di nuova generazione, che dovrebbe fornire risultati di ricerca superiori. Hegeman ha spiegato che l’utilizzo di un modello di base più avanzato e una messa a punto mirata porteranno a risultati di qualità superiore e prestazioni migliori.

Personalizzazione delle immagini e testi d’impatto grazie all’AI

Oltre alla generazione di immagini tramite prompt, simile a strumenti come Midjourney, Adobe Firefly o DALL-E di OpenAI, gli inserzionisti potranno applicare testi personalizzati sopra le immagini, scegliendo tra una varietà di caratteri popolari. Inoltre, sarà possibile riutilizzare le immagini create per adattarle a diversi formati, una funzionalità che Meta ha già introdotto a ottobre per Instagram.

L’intelligenza artificiale di Meta non si limiterà alla creazione di immagini, ma assisterà gli inserzionisti anche nella generazione di titoli e testi accattivanti per le loro pubblicità. L’azienda sta testando attivamente la possibilità di far sì che il testo generato rifletta il tone of voice del marchio dell’inserzionista, garantendo una maggiore coerenza.

L’integrazione dell’intelligenza artificiale generativa con i prodotti di automazione Advantage+ di Meta promettono di far risparmiare tempo e risorse agli inserzionisti, incrementando la produttività.

Collaborazione tra intelligenza artificiale e creatività umana

Nonostante l’automazione del processo di creazione degli annunci possa suscitare preoccupazioni tra designer, autori e responsabili marketing, l’obiettivo di Meta non è quello di sostituire completamente il lavoro umano. L’intelligenza artificiale genererà immagini e testi basati su risorse esistenti, senza creare nulla da zero.

L’idea è quella di sfruttare ed espandere ciò che è già presente, producendo variazioni per individuare quelle che possono generare il miglior ritorno sull’investimento. Hegeman ha sottolineato l’importanza per gli inserzionisti di mantenere il controllo sulla prima versione di una campagna specifica, utilizzando gli strumenti AI per eliminare il lavoro più faticoso e noioso della creazione di varianti.

Quando saranno disponibili le nuove funzionalità?

Meta sta attualmente elaborando alcuni aspetti specifici relativi alle modalità di utilizzo degli annunci pubblicitari generati dall’intelligenza artificiale, in particolare per quanto riguarda licenze, diritti d’autore e altre questioni legali. L’azienda spera di avere maggiori informazioni da condividere in futuro su questi temi.

Le nuove funzionalità saranno disponibili a livello globale in Advantage+ creative, il repository di strumenti AI dell’azienda per il processo di creazione delle campagne, nel corso dell’anno.