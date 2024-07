Google Gemini, in arrivo una seconda voce femminile

Quando si interagisce con l’assistente virtuale del proprio telefono, la voce che risponde può fare una grande differenza nell’esperienza dell’utente. Mentre Google Assistant offre già una vasta gamma di profili vocali tra cui scegliere, fino ad ora la nuova AI Gemini di Google era limitata a una sola voce (maschile). Tuttavia, le cose stanno finalmente cambiando.

Circa un mese fa, Android Authority ha scoperto che Google stava sviluppando una nuova opzione nell’app Android per permettere agli utenti di scegliere tra due diverse voci per il chatbot Gemini. Questa nuova impostazione vocale era distinta e separata da quelle già presenti per l’Assistente Google. Quindi sembrava probabile che servisse proprio per selezionare una voce alternativa per Gemini.

All’epoca però questa funzionalità non era ancora attiva, si trovava solo nel codice dell’app Android. Si trattava quindi di un’indicazione che Google stava lavorando per introdurre una seconda voce per Gemini, anche se non vi erano certezze assolute. Ora però questa nuova voce femminile ha fatto la sua comparsa, confermando le ipotesi precedenti. Google sta quindi dando agli utenti la possibilità di scegliere tra due voci diverse per il proprio chatbot AI.

La nuova voce femminile di Gemini

Recentemente, 9to5Google ha notato che Gemini ha improvvisamente iniziato a parlare con una nuova voce femminile, a differenza della precedente voce maschile. Non è ancora chiaro se Google abbia diffuso questo cambiamento a livello globale o se lo stia testando in modo più limitato, ma è stato confermato che la nuova voce è udibile sui telefoni Android.

La possibilità di scegliere tra più voci potrebbe sembrare un dettaglio di poco conto, ma in realtà si tratta di un plus che potrebbe convincere un maggior numero di utenti a provare Gemini. Anche se non è necessario avere decine di opzioni vocali per sentirsi soddisfatti, avere qualche scelta in più e la possibilità di selezionare attivamente tra di esse sarebbe sicuramente un valore aggiunto per l’esperienza utente di Google Gemini.