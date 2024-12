Google Home testa i livelli di accesso per gestire i dispositivi smart

Google Home ha deciso di fare un passo avanti nella gestione dei dispositivi smart della casa. Come? Con una nuova funzione che permette di delegare il controllo a familiari e amici di fiducia. Si potrà scegliere tra due livelli di accesso: “Admin” e “Member“.

Google Home, gli accessi Admin e Member per la gestione condivisa dei dispositivi domestici

Se si vuole affidare le chiavi della propria casa smart a qualcuno, l’accesso Admin è perfetto. Chi lo riceve potrà aggiungere e rimuovere utenti, gestire i dispositivi e collegare abbonamenti all’account di casa. Insomma, avrà carta bianca sulla propria smart home. Meglio scegliere bene a chi dare questo potere!…

Non si vuole dare il controllo totale a tutti? Nessun problema, c’è l’opzione Member. Chi ha questo accesso potrà compiere attività base, come guardare le videocamere di sicurezza o regolare le impostazioni personali dell’assistente (ad esempio il riconoscimento vocale o facciale). Ma non potrà mettere mano alle impostazioni più delicate.

Livelli extra per i Member

Se l’accesso Member sembra troppo limitato, si può arricchire con due opzioni extra:

Settings : per controllare completamente i dispositivi e le impostazioni globali della casa, come le automazioni e le funzioni di rete di Nest Wifi;

: per controllare completamente i dispositivi e le impostazioni globali della casa, come le automazioni e le funzioni di rete di Nest Wifi; Activity: per accedere alla cronologia dei dispositivi e dell’intera casa, ad esempio per videocamere, serrature e sensori.

Come provare la nuova funzione

Per ora la gestione degli accessi è disponibile solo per chi partecipa all’anteprima pubblica di Google Home. Se si è tra i fortunati, si può invitare qualcuno come Admin o Member dalle impostazioni dell’app Google Home. Basta andare su “Famiglia e accesso”, toccare l’icona + e scegliere il livello di permessi. Chi riceve l’invito non deve far parte dell’anteprima pubblica, ma dovrà avere l’ultima versione dell’app Google Home.