Google Home si rinnova: nuovo design disponibile per tutti

Tra le tante novità presentate durante il keynote I/O 2023 firmato Google, oltre a Duet AI per la produttività su Google Workspace, figura anche il rilascio ufficiale dell’applicazione Google Home riprogettata per tutti, su smartphone e tablet. Oltre al cambio di design per risultare più vicino al Material Design 3 – detto anche Material You – si fanno notare diverse funzionalità inedite o già esistenti ma migliorate. Vediamo cos’è cambiato con l’ultimo aggiornamento.

Google Home si aggiorna: cosa cambia?

L’applicazione per la domotica firmata dalla Grande G mostra anzitutto un layout riorganizzato in cinque schede al fine di facilitare il controllo dei dispositivi connessi e la creazione di automazioni domestiche, osservando nel modo più semplice possibile ciò che avviene a casa a seconda dell’interazione di più device.

In aggiunta, la nuova app include una sezione “Posta in arrivo” che opera come scheda delle notifiche dove osservare gli avvisi più importanti rilasciati da Google Home, dai problemi dei dispositivi collegati ad eventuali promemoria di sistema. Non manca una scheda “Preferiti” per bloccare dispositivi, azioni e automazioni più utilizzati.

Con la nuova e migliorata app Google Home diventa più facile accedere e visualizzare le videocamere Nest: grazie all’update, tutti i feed sono ora disponibili nella scheda dedicata Camera Space. In più, i feed possono essere aggiunti alla scheda Preferiti per visualizzarli appena si apre l’app. A completare questa feature è il futuro supporto alle videocamere Nest di prima generazione, ovvero a Nest Cam Indoor e Nest Cam Outdoor.

Dulcis in fundo, Google ha rivelato che sta aggiungendo più funzionalità all’app Home per Wear OS, in arrivo il 15 maggio; e che l’app Google Home per tablet vedrà alcune migliorie per l’uso sia con orientamento orizzontale che verticale.