Google, l'icona "G" cambia aspetto dopo 10 anni

A dieci anni dal restyling del logo principale, Google ha deciso che è ora di dare una rinfrescata anche alla famosa icona “G”. È del simbolo circolare, diviso in quattro sezioni colorate (blu, rosso, giallo e verde), che identifica i prodotti e i servizi del colosso di Mountain View su diversi dispositivi.

Google aggiorna l’icona “G” dopo 10 anni: colori sfumati al posto dei blocchi netti

La nuova versione della “G” mantiene la struttura di base, ma introduce un cambiamento significativo nel design dei colori. Addio ai blocchi netti e distinti di blu, rosso, giallo e verde. Ora i colori si fondono dolcemente l’uno nell’altro attraverso gradienti. Il rosso sfuma nel giallo, il giallo fluisce nel verde e il verde si trasforma delicatamente nel blu.

La “G” rinnovata era stata già avvistata da 9To5Google nell’app Google Search per iOS dopo l’aggiornamento di ieri. Oggi è approdata anche su Android con la versione beta 16.18 dell’app Google. Al momento in cui scriviamo, Google non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo all’aggiornamento del logo.

Non è ancora chiaro perché Google abbia deciso di cambiare icona né come intenda distribuirla su tutti i suoi servizi. Chissà se se lo stile sfumato sostituirà nel tempo il classico logo a quattro colori utilizzato da Google per molte altre icone di prodotto, come Maps e Drive.

La mossa di Google puzza di bruciato… Arriva dopo le recenti indiscrezioni secondo cui Microsoft starebbe pensando a un restyling delle icone per applicazioni come Word ed Excel, orientandosi verso uno stile più tridimensionale.