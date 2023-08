Google: immagini esplicite oscurate di default nella ricerca

A febbraio di quest’anno Google aveva annunciato una serie di funzioni utili per incrementare il livello di sicurezza durante la navigazione online, come nel caso della possibilità di sfocare di default le immagini esplicite mostrate nella ricerca. Lo strumento, adesso, è fruibile da tutti gli utenti su scala globale.

Google: immagini esplicite oscurate di default e altre novità

Ora, infatti, le immagini scovate tramite la ricerca con Google che mostrano contenuti violenti o per adulti vengono oscurate in automatico per tutte le tipologie di utenti e in tutto il mondo.

Nel caso in cui si desiderasse comunque visualizzare tali immagini, basterà disattivare l’opzione dedicata in SafeSearch, andando però di conseguenza a ridurre il livello di sicurezza. L’operazione, comunque, può eventualmente essere impedita da un amministratore di rete.

Da tenere a mente che l’oscuramento automatico delle immagini esplicite su Google Search rientra in un’iniziativa più ampia del colosso di Mountain View mirante a proteggere gli utenti durante la navigazione in Rete.

In tal senso, uno strumento di particolare rilievo che è stato introdotto per la prima volta lo scorso anno e che è stato recentemente potenziato è Results about you (attualmente disponibile solo in USA), il quale consente all’utente di controllare le informazioni personali che compaiono tra i risultati della ricerca ed eventualmente richiederne rapidamente l’eliminazione.

C’è pure una funzione che permette di effettuare la rimozione delle immagini esplicite. Grazie ad essa, gli utenti possono fare richiesta di rimozione dalla ricerca di Google di qualsiasi immagine personale esplicita che non vogliono sia più presente, ma è bene sapere che procedendo in tal senso i contenuti non vengono rimossi dal Web in generale e da altri motori di ricerca.