Google lancia importante aggiornamento dei suoi algoritmi

Questo annuncio terrà occupati gli specialisti SEO nei prossimi giorni… Google ha appena lanciato un nuovo importante aggiornamento dei suoi algoritmi, il Core Update di marzo. È il primo aggiornamento importante dell’anno (in genere Google rilascia i suoi aggiornamenti principali ogni 3 o 4 mesi).

Today we released the March 2025 core update. We'll update our ranking release history page when the rollout is complete: https://t.co/QoqMDbJu3D — Google Search Central (@googlesearchc) March 13, 2025

Le conseguenze precise di un Core Update sono difficili da prevedere. Google comunica molto poco sui cambiamenti concreti apportati da questi aggiornamenti principali. Google mantiene sempre quell’aura di mistero, che lascia tutti i creatori di contenuti in uno stato di perenne incertezza.

Come afferma Big G: “Se è disponibile un aggiornamento, è molto probabile che la maggior parte dei creatori che hanno già lavorato per creare contenuti utili, affidabili e orientati alle persone non abbia nulla da fare. È questo che i nostri sistemi cercano di premiare. Coloro che lo fanno non noteranno nemmeno la maggior parte degli aggiornamenti, o potrebbero vedere un miglioramento delle prestazioni nei risultati di ricerca”.

Calo di visite dopo l’aggiornamento di Google, cosa fare

Tuttavia, alcuni siti potrebbero subire variazioni significative nel loro traffico e cambiamenti nel loro posizionamento nei risultati di ricerca. Google raccomanda i seguenti passi:

Attendere il completamento del roll-out: una pagina dedicata su Google Search Central consente di seguire il processo, che generalmente richiede due settimane.

Attendere un’ulteriore settimana dopo la fine dell’aggiornamento prima di effettuare le analisi tramite Search Console. In questo modo si potranno confrontare i risultati con quelli del periodo immediatamente precedente l’aggiornamento.

In caso di moderato calo di posizionamento, evitare modifiche radicali o affrettate dei contenuti.

Se le variazioni sono significative, sarà necessaria un’analisi approfondita.

È consigliabile monitorare attentamente gli indicatori SEO durante questo periodo. Sono disponibili diversi strumenti per osservare le posizioni e fare diagnosi dettagliate. Per gestire al meglio i potenziali effetti di questo Core Update, ricordate di consultare regolarmente i consigli ufficiali pubblicati su Google Search Central.

Google cerca di tranquillizzare chi crea contenuti di qualità, ma nella realtà sappiamo tutti che ogni volta che Big G muove un dito, l’intero ecosistema web trema.