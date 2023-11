Google indaga sulla scomparsa dei file in Drive

L’azienda di Mountain View ha avviato un’indagine sulla scomparsa dei file conservati su Google Drive. Il problema, segnalato una settimana fa e confermato da molti utenti, riguarda l’app desktop del servizio di cloud storage. Un dipendente di Google ha pubblicato un post con alcuni consigli da seguire.

Problema di sincronizzazione

La prima segnalazione è arrivata una settimana fa da un utente coreano. Google Drive per desktop ha “perso” tutti i file degli ultimi sei mesi. In pratica, il servizio mostra la situazione di maggio 2023. L’utente non ha cancellato nessun file e non ha mai effettuato la sincronizzazione, in quanto i file sono stati usati solo localmente.

Altri utenti hanno segnalato lo stesso problema, scoprendo che sono scomparsi migliaia di file. Alcuni sottolineano di aver acquistato più spazio di storage perché il cloud è “sicuro”. Un utente ha minacciato di presentare una denuncia. Il supporto tecnico ha fornito un procedimento di ripristino dei dati, ma non è servito a nulla. Qualcuno ipotizza che il bug sia associato alla cache locale.

Un dipendente di Google ha comunicato l’avvio di un’indagine sul problema che riguarda “un numero limitato di utenti di Drive per desktop“. Le versioni interessate sono quelle comprese tra 84.0.0.0 e 84.0.4.0. In attesa di ulteriori informazioni, gli utenti non devono disconnettere l’account e non devono eliminare o spostare queste cartelle:

Windows: %USERPROFILE%\AppData\Local\Google\DriveFS

macOS: ~/Library/Application Support/Google/DriveFS

Il dipendente consiglia inoltre di effettuare un backup delle suddette cartelle. Non è possibile stabilire al momento se i file scomparsi verranno recuperati (soprattutto se gli utenti hanno effettuato procedure sbagliate).