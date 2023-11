Un problema di Google Drive fa sparire i file degli utenti

Molti utenti di Google Drive hanno segnalato un problema sul forum della Guida di Google Drive negli ultimi due giorni. Il problema riguarda la scomparsa dei file ospitati su Google Drive.

Per esempio, l’utente che ha avviato la discussione ha affermato che Google Drive è tornato a uno stato precedente, risalente a maggio 2023. Tutti i file caricati dopo quella data sono spariti dal servizio. L’utente ha escluso di aver cancellato manualmente i file e ha controllato il cestino di Google Drive, ma non ha trovato nulla.

Altri utenti hanno confermato di aver riscontrato lo stesso problema. Alcuni hanno perso tre mesi di file, altri sei mesi. Il problema sembra aver colpito sia utenti normali che utenti aziendali.

Un utente ha scritto: “È successo anche a un utente della nostra azienda. Tutti i file aggiunti a Google Drive per Desktop da maggio 2023 in poi sono spariti. Sembra che non siano mai stati sincronizzati con il cloud. Non ci sono tracce di loro in Google Vault ecc…”.

Non è chiaro se il problema sia dovuto a un malfunzionamento di Google Drive o a un altro fattore che impedisce agli utenti di accedere ai loro file. Potrebbe trattarsi di un problema tecnico, di un errore umano o di un attacco informatico. Google non ha ancora fornito una spiegazione ufficiale, ma ha dichiarato di essere al corrente del problema e di stare lavorando per risolverlo.

Alcuni utenti hanno riferito che il team di supporto di Google ha provato a eseguire un software di recupero, ma senza successo.

Come fare un backup dei dati di Google Drive

Per evitare la perdita di dati, è importante fare dei backup regolari. I backup, infatti, permettono di salvare i dati in caso di guasto di un servizio. Possono essere fatti su dispositivi locali o su altri servizi di cloud storage.

Un modo semplice per fare un backup dei dati di Google Drive è usare Google Takeout. È un servizio online gratuito, che permette di creare un archivio con tutti i dati di Google Drive e di scaricarlo sul proprio dispositivo o di caricarlo su un altro servizio di cloud storage.

I backup possono essere crittografati per garantire la sicurezza dei dati.

Per usare Google Takeout, bisogna seguire questi passaggi: