Google integra NotebookLM su Gemini, arriva il tasto magico

NotebookLM è probabilmente uno degli strumenti di intelligenza artificiale più utili che Google abbia mai partorito. Non è un’esagerazione dire che ha cambiato il modo in cui molte persone lavorano con documenti, ricerche, e informazioni complesse. E ora Big G lo sta integrando direttamente su Gemini, il suo chatbot AI principale.

NotebookLM ora disponibile dentro Gemini, come funziona

Secondo quanto scoperto da Alexey Shabanov di TestingCatalog, uno di quei cacciatori di funzioni nascoste che passano il tempo a smanettare nelle APK e a trovare cose prima che Google le annunci ufficialmente, NotebookLM è ora disponibile dentro Gemini. Non come app separata che si deve aprire in un’altra scheda, proprio dentro Gemini, come un allegato che si può attaccare alle conversazioni con il chatbot.

Il roll out è iniziato nel weekend, ma non per tutti. Quando la funzione sarà disponibile sull’account, si dovrebbe vedere un’opzione NotebookLM nel foglio degli allegati, quello che appare quando si clicca il pulsante Plus nella casella di input di Gemini. Da lì è possibile allegare un quaderno e istruire Gemini a fare cose usando le informazioni contenute in quel notebook. Tipo riassumi questi documenti , crea una timeline basata su queste fonti , e via dicendo.

La cosa interessante, è che si può sfruttare i modelli di ragionamento più recenti di Gemini senza mai uscire dall’app. Tutto rimane in un unico flusso di lavoro. E se in qualsiasi momento si vuole tornare al proprio notebook per vedere i dettagli, basta toccare il pulsante Fonti e ci si ritrova nell’interfaccia completa di NotebookLM.

Perché NotebookLM è così potente

NotebookLM è essenzialmente un assistente AI che lavora con le proprie fonti. Si caricano i documenti, PDF, link a siti web, appunti, qualsiasi cosa contenga informazioni, e NotebookLM li analizza, li comprende, e risponde alle domande basandosi esclusivamente su quel materiale (e non su quello di addestramento). L’AI si comporta come un assistente di ricerca che ha letto attentamente solo quelle fonti e nient’altro.

È fantastico per gli studenti che devono studiare le dispense, per i ricercatori che analizzano decine di paper, per i professionisti che devono masticare documenti complessi, per gli scrittori che tengono traccia di personaggi e trame su centinaia di appunti.

Per chi usa Gemini principalmente come chatbot generico, potrebbe essere un incentivo a iniziare a usare NotebookLM per organizzare informazioni su progetti specifici. Per chi usa NotebookLM ma non Gemini, potrebbe essere la scusa buona per iniziare a sfruttare le capacità di generazione e ragionamento più avanzate del chatbot. E per chi usa già entrambi separatamente, sarà semplicemente una benedizione.