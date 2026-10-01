Google inventa la tastiera Gboard a nastro trasportatore

La tastiera così come la conosciamo ha una forma che non è davvero cambiata da anni. Certo, si possono trovare modelli divisi in due, o con tasti disposti diversamente. Ma qui si tratta di trasformare davvero il modo di utilizzare la periferica. I team di Google Japan presentano così la tastiera Gboard a nastro trasportatore.

In totale, 4 file da 29 tasti ciascuna che scorrono senza sosta, come una scala mobile o un nastro alla cassa del supermercato. Basta rincorrere le parole, largo a un futuro con stile in cui le lettere vi capitano sotto mano , riassume una componente del team incaricato del progetto. Chi ha voglia di provare, tutti gli elementi necessari alla fabbricazione della tastiera sono disponibili gratuitamente su GitHub.

La nuova Gboard di Google non ha tasti fermi: scorrono come su un nastro

Aggiunte sono già in preparazione, come la modalità di scorrimento Alta Velocità per affinare il vostro colpo d’occhio , la Guida Vocale che annuncia ogni lettera al suo passaggio davanti alle dita. Oppure l’utilizzo con uno stilo per trasformare la tastiera in un güiro, strumento a percussione che si trova in particolare a Cuba e Porto Rico.

Non dimentichiamo i tasti in cartone per farsi le unghie in ufficio (sì, davvero). E, prossimamente, i tasti in pietra di Kimachi… insomma, tutto va preso con ironia.

Non è la prima volta che i team di Google Japan conducono progetti di questo tipo attorno alla tastiera Gboard. Nel 2024 svelavano una versione Doppia Faccia, una sorta di cerchio dove i tasti si trovavano da entrambi i lati formando una superficie continua, senza faccia nascosta. E che dire di quella tastiera del 2022 in cui tutti i tasti si trovavano su un’unica riga? Basta fare un giro sul canale YouTube di Google Japan, è pieno di video uno più stravagante dell’altro.