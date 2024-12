Google Keep sarà preinstallato sugli smartphone Android 16

Novità in arrivo per gli appassionati di Google Keep. La popolare app per prendere appunti sembra destinata a un ruolo di primo piano su Android 16. Secondo quanto riportato da Android Police, Keep compare come app di sistema nell’ultima versione beta del sistema operativo, la Developer Preview 2.

Google Keep non si potrà più disinstallare su Android 16

Cosa significa in pratica? Chi aggiornerà il proprio dispositivo ad Android 16 non potrà più liberarsi di Google Keep, a meno di ricorrere all’accesso root. L’app va così a fare compagnia ad altri servizi essenziali del robottino verde, come le telefonate e la messaggistica.

La mossa di Google solleva interrogativi interessanti. Perché promuovere Keep a servizio di sistema? Big G non ha fornito spiegazioni ufficiali, ma è lecito ipotizzare che abbia in serbo piani ambiziosi per la sua app di note. Magari vedremo un’integrazione più profonda con altre funzionalità chiave di Android. O forse Google ha in mente di potenziare Keep con strumenti ancora più avanzati. D’altronde, già ad aprile l’app aveva ricevuto una ventata di novità, con l’integrazione della funzione Tasks.

Keep diventa un’app importante, perché?

Comunque la si guardi, la “promozione” di Keep rappresenta un cambio di rotta. Fino a ieri, l’app sembrava un progetto di second’ordine per Google. Ora, di punto in bianco, viene trattata alla stregua di servizi fondamentali come Google Phone, Contatti e Play Store. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli da parte di Google su questo interessante cambiamento di rotta per la sua app di note.