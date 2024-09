Tasto fotocamera dell'iPhone 16 arriva su Android, quali telefoni?

Apple è un trendsetter, si sa. Molti produttori di smartphone Android da sempre prendono spunto dalle innovazioni introdotte dal colosso di Cupertino, arrivando persino a copiare elementi distintivi, come nel caso della famosa isola dinamica (Dynamic Island), nata originariamente da un vincolo di design (adottata per nascondere il doppio foro presente sugli ultimi modelli Pro di iPhone 14).

Non sorprende quindi che anche l’iPhone 16 stia facendo scuola… tanto da “ispirare” alcuni noti marchi Android a replicare il tasto fotocamera, già definito da qualcuno come il nuovo paradigma per la fotografia mobile.

Il successone del tasto fotocamera di iPhone 16

Una delle grandi novità di tutti i modelli iPhone 16 è l’integrazione del tasto fotocamera chiamato Camera Control. Questo permette di attivare rapidamente la fotocamera, ma soprattutto di scattare una foto o un video, zoomare, mettere a fuoco, regolare l’esposizione o la profondità di campo… il tutto in modo più semplice rispetto all’utilizzo del touch screen quando il dispositivo è tenuto in modalità orizzontale.

Android copia il tasto fotocamera dell’iPhone

A quanto pare quindi, vedremo presto questa comoda funzione anche sugli smartphone Android! Il noto insider Ice Universe ha svelato che anche l’Oppo Find X8 sarà dotato di un pulsante fotografico dello stesso tipo. Potrebbe chiamarsi Quick Button. Realme, che appartiene allo stesso gruppo di Oppo (BBK Electronics), non è da meno, e ha pubblicato sul social network cinese Weibo un video di uno smartphone (non ancora annunciato) del marchio dotato di questo tipo di pulsante.

Sempre su Weibo, Ni Fei, presidente di Nubia, ha ufficializzato la presenza di un pulsante fotografico sul prossimo Z70 Ultra. Ha parlato di una funzione di scatto a due fasi, in grado di mettere a fuoco con mezza pressione e poi di scattare la foto con una pressione completa. Resta da vedere se tutti questi produttori saranno in grado di offrire un tasto fotocamera così pratico e completo come quello integrato nell’iPhone 16.

Va aggiunto che un pulsante fisico dedicato alla fotografia non è una novità nel settore degli smartphone. Il recente Xperia 1 VI di Sony, ad esempio, dispone di un pulsante di questo tipo. Anche i cellulari HTC e Nokia ne sono dotati. Ma stiamo parlando di marchi che non sono più popolari come un tempo e che rilasciano smartphone che rispondono a esigenze molto specifiche, il che non è il caso dell’iPhone 16 o dell’Oppo Find X8.