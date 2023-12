Google lancia il widget Sport per la schermata iniziale di Android

Per gli entusiasti dello sport, seguire i punteggi in tempo reale può essere un’impresa, specialmente quando non si ha la possibilità di assistere alla partita in diretta. I widget si rivelano strumenti preziosi in queste circostanze, consentendo di dare un rapido sguardo ai risultati senza distogliere l’attenzione da altre attività. Google ha riconosciuto questa esigenza e sta introducendo un widget Sport dedicato.

Scoperto da 9to5Google nella versione beta dell’app Google, il widget Sport sembra essere vicino al lancio ufficiale. Sebbene ancora in fase di sviluppo, offre la possibilità di visualizzare i punteggi in colonne singole o doppie, includendo le partite delle squadre seguite dall’utente. Il widget fornisce informazioni sulle partite passate e future, e selezionando una partita specifica, si può accedere a dettagli aggiuntivi tramite la scheda Knowledge Graph di Google Search. È possibile personalizzare le dimensioni del widget sulla schermata iniziale per adattarlo alle proprie esigenze.

Attualmente, non è prevista la funzione di nascondere i punteggi per evitare spoiler. Gli utenti che registrano le partite per vederle in seguito dovranno evitare di seguire la squadra su Google o di utilizzare il widget sulla schermata principale.

L’evoluzione dei widget di Google

Nonostante lo sport non sia sempre stato al centro dell’attenzione di Google, l’azienda non ha trascurato lo sviluppo dei widget. Un esempio è l’aggiornamento del widget Riepilogo, che ha visto una revisione del design nella versione beta di settembre 2023. Il widget ha mantenuto le sue funzioni ma ha introdotto nuove opzioni di personalizzazione, come sfondi solidi, trasparenti o semitrasparenti, e la selezione di promemoria ed eventi da evidenziare.

I widget hanno guadagnato valore con l’introduzione di funzionalità migliorate dagli sviluppatori. Gli utenti di telefoni Samsung Galaxy, ad esempio, hanno recentemente ottenuto la possibilità di aggiungere widget alla schermata di blocco e all’Always On Display, sebbene con alcune limitazioni. Si spera che i futuri aggiornamenti del software offrano maggiore flessibilità per l’utilizzo dei widget.

Il futuro dei widget su Android

I widget per la schermata iniziale sono una caratteristica distintiva di Android fin dalla sua prima versione pubblica, la 1.5 Cupcake. Offrono un modo per migliorare l’esperienza utente e risparmiare tempo, specialmente quando si desidera verificare rapidamente il punteggio di una partita importante. È ragionevole aspettarsi che Google continui a investire nello sviluppo e nel miglioramento di questi strumenti per arricchire ulteriormente l’esperienza Android.