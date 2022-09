Google: l'acquisizione di Mandiant è completata

L’operazione annunciata a inizio marzo per l’acquisizione di Mandiant da parte di Google è ora ufficialmente e definitivamente completata. A renderlo noto sono i comunicati stampa diffusi in queste ore. L’obiettivo dichiarato del gruppo di Mountain View è quello di offrire una suite di soluzioni per la sicurezza end-to-end negli ambienti cloud e on-premise, caratterizzate da capacità evolute a supporto di clienti.

Mandiant fa ora parte di Google Cloud

Mandiant si unisce così a Google Cloud, pur continuando a mantenere l’identità del proprio brand. Riportiamo di seguito, in forma tradotta, le parole di Thomas Kurian, CEO di Google Cloud.

Il completamento di questa acquisizione ci permetterà di offrire una soluzione comprensiva al top della categoria. Crediamo che questa acquisizione credi un incredibile valore sia per i nostri clienti sia per la sicurezza dell’intera industria. Insieme, Google Cloud e Mandiant contribuiranno a reinventare il modo in cui le organizzazioni si tutelano e le modalità attraverso le quali identificano e rispondono alle minacce.

Fondata nel 2004 da Kevin Mandia, ex ufficiale dell’Air Force, Mandiant ha sede a Reston, in Virginia. Nel 2013 è stata acquisita da FireEye, a fronte di un investimento pari a oltre un miliardo di dollari. Dal 2021 ha operato di nuovo in modo indipendente, fino al passaggio odierno in Google Cloud.