Google Maps annuncia nuove funzionalità e le reazioni emoji

Google Maps ha appena annunciato una serie di nuovi aggiornamenti che mirano a migliorare l’esperienza degli utenti che usano il servizio per il trasporto pubblico, la condivisione degli elenchi e la valutazione dei contenuti. Le novità saranno disponibili nelle prossime settimane su Android e iOS.

Google Maps migliora la navigazione del trasporto pubblico in 80 città

Uno dei principali aggiornamenti riguarda il trasporto pubblico, che ora offre percorsi migliori e più chiari, tenendo conto di fattori come il traffico, le condizioni meteorologiche, le preferenze personali e le modalità di trasporto. Inoltre, Google Maps mostra ora gli ingressi e le uscite più vicini e più comodi per le stazioni di metropolitana, autobus e treno, in modo da ridurre il tempo di percorrenza e facilitare l’orientamento. Questa funzionalità sarà disponibile inizialmente in 80 città in tutto il mondo, tra cui Roma, Milano, Parigi, Londra, New York e Tokyo.

Emoji per condividere e valutare i luoghi

Un altro aggiornamento riguarda gli elenchi collaborativi, che consentono agli utenti di creare e condividere elenchi di luoghi da visitare, da mangiare, da fare shopping e altro. Ora, gli utenti possono aggiungere reazioni emoji agli elenchi per esprimere le loro preferenze e opinioni in modo semplice e divertente. Le reazioni emoji sono disponibili anche per i contenuti generati dagli utenti, come foto e recensioni, permettendo di votare e commentare con più espressività. Inoltre, Google Maps supporta ora Emoji Kitchen, una funzionalità di Gboard che consente di creare emoji personalizzate combinando due emoji esistenti.

Google Maps ha dichiarato che questi aggiornamenti sono il risultato di un ascolto attento dei feedback degli utenti e di una continua ricerca di innovazione. L’azienda ha affermato che il suo obiettivo è di rendere Google Maps uno strumento sempre più utile, affidabile e divertente per le persone che si spostano, che esplorano e che condividono il mondo.