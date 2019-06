Novità in arrivo oggi per l’applicazione mobile di Google Maps: su Android e iOS sarà possibile consultare non solo il tempo di percorrenza dei mezzi pubblici, ma anche quanto sono affollati. Una feature che si basa sulle recensioni pubblicate nel tempo dagli utenti e che riguarda fin da subito 200 città nel mondo.

La metro è piena? Chiedilo a Google Maps

L’abbiamo messa alla prova in seguito all’aggiornamento dell’app e, effettivamente, per Milano sembra funzionare. La dimostrazione nello screenshot allegato di seguito: selezionando un tragitto che prevede uno spostamento in metropolitana, oltre all’orario di partenza, a quello di arrivo e alle fermate intermedie, Maps segnala “Di solito molti posti vuoti”. Un tap sull’icona “i” svela che l’informazione è fornita “in base alle valutazioni di altre persone su “Maps”.

Da un altro breve test sembra invece che la novità al momento non riguardi Roma, almeno nelle tratte cercate. Potrebbe in ogni caso trattarsi di un rollout progressivo. La funzionalità è operativa sulle linee di metro, bus, treni e tram.

Restando in tema, citiamo alcune statistiche condivise oggi dal gruppo di Mountain View e legate proprio ai trasporti. Tra le linee di mezzi pubblici più affollate al mondo ci sono quelle di Buenos Aires, San Paulo, Parigi, Tokyo e New York.

C’è anche una slide dedicata a Milano: la tratta più affollata è quella della metro gialla (non possiamo che confermare), più nello specifico in prossimità delle fermate di Centrale, Crocetta, San Donato e Brenta. Ci sono poi le linee 90 e 56.

Un’altra novità introdotta oggi da Maps è quella che applica ai mezzi pubblici per i quali ancora non vengono forniti aggiornamenti in tempo reale le stime dei ritardi sulla base del traffico di superficie.

Da qualche tempo l’applicazione offre come feature esclusiva sugli smartphone Pixel il supporto alla realtà aumentata per gli spostamenti a piedi. Inoltre, in occasione dell’I/O 2019 è stato annunciato l’arrivo di una modalità Incognito del tutto simile a quella ben nota per Chrome, che non lascia traccia di ricerche o attività.