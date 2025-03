Google Maps, cancella (per sbaglio) la cronologia delle posizioni

Disastro per gli utenti di Google Maps. Un bug ha fatto sparire nel nulla la cronologia dei luoghi visitati – e Google lo ha ammesso solo dopo le proteste sui social.

Google ammette: dati della cronologia di Maps cancellati per alcuni utenti

Genevieve Park, portavoce di Google, ha dichiarato a The Verge che quasi tutti gli utenti che avevano attivato i backup crittografati potranno recuperare i propri dati. Purtroppo, chi non aveva abilitato questa funzione dovrà dire addio alla propria cronologia. Molti utenti di Reddit avevano segnalato il problema. Google ha poi inviato un’email con le istruzioni per il recupero della cronologia, ma solo per chi aveva attivato i backup sul cloud.

Come verificare se i backup sono attivi?

Per controllare se i backup sono attivi, basta toccare l’icona del proprio profilo nell’app Google Maps per iOS o Android, selezionare “Cronologia” e cercare l’icona di una nuvola. Se all’interno c’è una freccia, i backup sono attivi. Se invece c’è una linea, significa che sono disattivati. Per modificare le impostazioni basta tocca l’icona.

L’estate scorsa, Google aveva annunciato il passaggio all’archiviazione dei dati sulla posizione di Maps direttamente sui dispositivi degli utenti. Un grande passo avanti per la privacy, ma che comporta il rischio di perdere tutto in caso di problemi tecnici come questo.

Google Maps consente di esportare i dati della cronologia in un file, ma non sembra esserci un modo semplice per reimportarli senza passare per i server di backup sul cloud. Insomma, se non si ha i backup attivi, si può solo sperare in un miracolo…

Una lezione per il futuro, ma Google dovrebbe fare di più

Attivare i backup è sempre cosa buona e giusta, soprattutto quando si tratta di dati importanti. Anche se affidarsi al cloud comporta qualche rischio per la privacy, ma come si dice, non si può avere tutto. Il fatto è che Google dovrebbe fornire strumenti più semplici per esportare e importare i dati della cronologia di Maps, in modo da non lasciare gli utenti in balia dei problemi tecnici. Inoltre, dovrebbe essere più trasparente riguardo ai rischi connessi all’archiviazione locale dei dati.