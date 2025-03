Google Maps, scomparsa la cronologia degli spostamenti

Fino a poco tempo fa, la cronologia delle posizioni veniva memorizzata sui server di Google, consentendo agli utenti di accedervi da qualsiasi dispositivo collegato al proprio account. D’ora in poi, questi dati saranno memorizzati localmente sugli smartphone per migliorare la riservatezza.

Gli utenti hanno tempo fino al 9 giugno 2025 per effettuare questa migrazione. Dopo questa data, la cronologia ancora presente nel cloud sarà definitivamente cancellata.

Google Maps, AAA cercasi disperatamente cronologia degli spostamenti…

Tuttavia, diversi utenti stanno segnalando su Reddit e altri forum che i loro dati della Timeline stanno già scomparendo, ben prima della scadenza. Alcuni affermano di aver perso anni di cronologia, nonostante abbiano attivato le impostazioni appropriate. Quando consultano la loro Timeline, appare un messaggio frustrante: “Nessuna visita per questo giorno”.

Problemi tecnici o errore umano?

Google non ha ancora commentato ufficialmente la situazione, ma sono emerse diverse ipotesi per spiegare questa perdita di dati:

Bug legati alla transizione : la migrazione all’archiviazione locale potrebbe comportare errori tecnici che hanno portato a cancellazioni accidentali.

: la migrazione all’archiviazione locale potrebbe comportare errori tecnici che hanno portato a cancellazioni accidentali. Problemi di sincronizzazione : alcuni utenti potrebbero non aver trasferito correttamente i propri dati dal cloud al dispositivo.

: alcuni utenti potrebbero non aver trasferito correttamente i propri dati dal cloud al dispositivo. Eliminazione automatica: se i dati non vengono salvati correttamente sul dispositivo, potrebbero essere eliminati.

Cosa fare quindi per non perdere la cronologia? Basta attivare l’archiviazione locale nelle impostazioni di Google Maps. Inoltre, si possono esportare manualmente i dati tramite Google Takeout prima della scadenza.

Per il momento Google non ha ancora fornito una risposta ufficiale o una possibile soluzione, ma sembrerebbe un’anomalia temporanea. Non tutti gli utenti, infatti, riscontrano questo problema e alcuni che avevano visto scomparire la Timeline, l’hanno anche vista riapparire.