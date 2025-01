Le 5 migliori estensioni per aggiungere più funzionalità a Google Maps

Google Maps è uno degli strumenti più utilizzati sui dispositivi mobili, ma le sue potenzialità vanno ben oltre la semplice individuazione delle indicazioni stradali, soprattutto su browser.

Oltre alla sua vasta gamma di funzionalità, Google Maps può essere ulteriormente potenziato tramite estensioni per browser, che ne migliorano l’efficienza e l’usabilità. Ecco cinque estensioni che rendono Google Maps più potente e comodo da usare.

Google Maps: le mappe espresse

Le estensioni disponibili su Chrome Web Store per Google Maps offrono accessi rapidi e pratici a diverse funzionalità, come il calcolatore del costo del carburante, l’accesso facilitato a Google Maps e molte altre, rendendolo uno strumento ancora più potente e versatile per la pianificazione dei viaggi e la navigazione.

Andando per ordine, tra le estensioni più interessanti di Google Maps è possibile analizzare quella che permette di accedere alle mappe espresse, disponibile su Chrome Web Store. In questo caso, però, è importante specificare che per implementare questa funzionalità è necessario utilizzare una chiave API di Google Maps, che è gratuita. Per creare una chiave API, è necessario accedere a Google Maps Platform, procedere su “Chiavi e credenziali”, selezionare “Crea credenziali” e scegliere “Chiave API”. Una volta creata, la chiave API verrà visualizzata nella finestra di dialogo. La chiave API di Google Maps è necessaria per poter attivare l’estensione The Maps Express.

Nello specifico, l’estensione consente di effettuare ricerche di posizioni direttamente dalla pagina di navigazione, utilizzando la combinazione di tasti Alt + Shift + S su Windows, ⌥ + ⇧ + S su Mac, oppure facendo clic sull’icona dell’estensione. Inoltre, include una funzionalità di cronologia di ricerca, permettendo di salvare luoghi importanti o aggiungere determinati percorsi tra i preferiti.

Ottimizzazione del percorso di Google Maps

Google Maps offre una vasta gamma di funzionalità utili, ma talvolta alcuni dettagli potrebbero non soddisfare appieno tutte le esigenze. Per migliorare la precisione nella pianificazione di un viaggio, è possibile sfruttare l’estensione Routora. Questa estensione è particolarmente utile durante la pianificazione di itinerari con più destinazioni, poiché elenca le fermate nell’ordine in cui vengono inserite e calcola il percorso più veloce e breve.

Per aggiungere l’estensione Routora, è necessario utilizzare il browser Google Chrome e accedere al Chrome Web Store. Dopodiché, cercare “Routora” e procedere con l’aggiunta dell’estensione cliccando su “Aggiungi”. Una volta completato questo passaggio, sarà sufficiente accedere a Google Maps e inserire le fermate come di consueto. Successivamente, si dovrà fare clic sull’icona di Routora nel pannello delle estensioni di Chrome. A questo punto si aprirà una nuova scheda con Google Maps, in cui le destinazioni saranno ottimizzate per il percorso più veloce e breve possibile. Questo metodo diretto e semplice consente di risparmiare tempo, ridurre i chilometri percorsi e diminuire le spese di carburante.

L’estensione Routora offre sia un accesso gratuito che a pagamento, con differenze significative nelle funzionalità disponibili. La versione gratuita consente di gestire fino a dieci fermate in auto, in bicicletta o a piedi. Tuttavia, per chi necessita di un supporto più completo per i propri viaggi, è consigliabile optare per la versione a pagamento, che offre accesso illimitato e ulteriori funzionalità.

L’estensione per non perdere nessuna indicazione importante

Per velocizzare azioni frequenti durante la ricerca online, come salvare un punto di interesse e copiarlo su Google Maps, è possibile utilizzare l’estensione Share To Google Maps di Chrome. Questa estensione semplifica il processo di ricerca e riduce il tempo perso quando si trova un punto di interesse durante la navigazione online. Invece di aprire Google Maps e copiare manualmente le informazioni, permette di condividere direttamente su Maps qualsiasi indirizzo in modo rapido e veloce.

Nella pratica, accedendo al Chrome Web Store, è possibile installare questa comoda estensione. Una volta configurata, una piccola icona apparirà nella barra degli strumenti del browser.

Ogni volta che si visualizza una posizione o una coordinata interessante, sarà sufficiente fare clic destro su di essa e scegliere “Condividi su Google Maps” o “Mostra su Google Maps”. L’estensione aprirà Google Maps in un’altra scheda con la posizione appena trovata. Questa estensione è particolarmente utile perché consente di non perdere nessuna indicazione importante, permettendo di esplorarla in un secondo momento. Per quanto riguarda le limitazioni d’uso, l’estensione Share To Google Maps permette di salvare fino a cinque posizioni che possono essere modificate o eliminate in qualsiasi momento.

Costo del carburante: il calcolatore per Google Maps

Durante la pianificazione di un viaggio, uno degli aspetti più importanti da considerare è la stima della spesa per il carburante. Diverse applicazioni permettono di gestire e comprendere quale sarà questo costo, ma per rendere tutto comodamente accessibile tramite Google Maps è possibile aggiungere un’interessante estensione al browser: Google Maps Fuel Cost Calculator.

Come per le altre estensioni, Google Maps Fuel Cost Calculator deve essere aggiunta al browser per poter essere utilizzata. Nella pratica, basterà accedere al Chrome Web Store, cercare Google Maps Fuel Cost Calculator e procedere su aggiungi. Una volta completata l’installazione, sarà possibile accedere all’estensione cliccando sull’icona nella barra degli strumenti di Chrome.

Con un semplice clic, si avrà accesso a una serie di specifiche da inserire per permettere all’estensione di calcolare il prezzo del carburante il base al tipo di viaggio. Queste specifiche includono, ad esempio, il livello di consumo della propria auto, l’unità di misura di Google Maps come miglia o chilometri e il prezzo del carburante al punto di partenza. Dopo aver inserito tutti i dati, è necessario procedere su “Salva”.

A questo punto, ogni volta che si pianificherà un viaggio su Google Maps, l’estensione calcolerà la distanza e fornirà una stima del costo del carburante, aggiornando automaticamente la spesa a ogni cambiamento. Questo strumento si rivela particolarmente utile per chi desidera avere un controllo preciso delle spese di viaggio.

Ripristinare il pulsante di ricerca di Google Maps

Oltre alle estensioni implementate per aggiungere nuove funzionalità e migliorare Google Maps, in alcuni casi l’esigenza è semplicemente quella di ripristinare una funzionalità che in passato era presente ma a oggi non più disponibile, come nel caso del pulsante Maps, visibile nella pagina di ricerca. Nello specifico, la sezione Maps nella pagina di ricerca su Google Chrome da marzo 2024 è stato eliminato in Europa. Tuttavia, grazie a “Google Search Maps Button” è possibile ritrovare la comodità di avere l’opzione Maps nella pagina di ricerca.

Una volta aggiunta, questa estensione sarò possibile visualizzare nuovamente la dicitura Maps nelle opzioni di ricerca, consentendo un accesso più rapido e facile a Google Maps. Basterà installare l’estensione per accedere nuovamente a Google Maps con un solo click.