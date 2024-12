Speciale Natale: chiavi di Office 2021 Pro a 35,24€ per sempre, Windows a 15,29€

Siete pronti per i regali di Capodanno? Godeal24 propone ogni anno un’incredibile svendita di Natale, dandoti una nuova opzione per un regalo pratico e premuroso. Sui migliori saldi di Natale, Godeal24 è sempre molto generoso con gli sconti, che possono aiutarti a risparmiare su un’ampia varietà di licenze Microsoft. Quest’anno, Office 2021 Pro scende al prezzo più basso di sempre, a partire da soli 32,25 euro per PC (una versione per 5 PC). Se si desidera acquistare una chiave Office 2021 Pro Plus per un PC, è possibile utilizzarla a vita con un pagamento una tantum di 35,24 € con il 90% di sconto sul prezzo normale. Ottieni una copia legittima di Microsoft Office 2021 da Godeal24 a un prezzo incredibile: non avrai problemi di compatibilità quando conta di più e invierai file a colleghi e clienti, oltre ad incappare in meno rischi per i tuoi dati.

Godeal24 offre anche incredibili offerte sulla chiave Office 2016 Pro Plus a 15,29 euro, adatta a chi ha sistemi operativi più vecchi. Oggi, un aggiornamento sicuro all’ultimo Windows 11 Pro costa solo 13,25 € e riceverai anche il nuovo assistente AI, Copilot, chiamato anche “l’ultimo compagno di studio AI”. Grazie ai requisiti hardware rilassati, ora è possibile eseguire l’aggiornamento a Windows 11 anche senza soddisfare le consuete specifiche di sistema. Godeal24 fornisce anche Windows 10 Pro a un prezzo accessibile di 8,25€. Ottieni chiavi digitali Microsoft originali ai migliori prezzi prima della folla. L’acquisto di più versioni per PC è ancora più conveniente. Vieni a scegliere un regalo di Natale per la tua famiglia e i tuoi amici per dare il benvenuto al nuovo anno! Massimizza i tuoi risparmi!

Risparmi natalizi: ottieni Office 2021 a un prezzo festivo!

Rendi le tue festività natalizie allegre e luminose con Windows 11 Pro!

Office per Mac: lo strumento essenziale per ogni utente Mac!

Perfetto per le squadre: saldi di Natale sui pacchetti chiave! (codice coupon “SGO62”)

Fino al 50% di sconto su più Windows e Office! (codice coupon ” SGO50″)

Più licenze, maggiori risparmi: il pacchetto multi-chiave è ora in vendita!

Pratico software per strumenti informatici:

>>>Ottieni più strumenti

Come utilizzare il codice coupon?

Aggiungi il prodotto al carrello e compila il codice coupon, fai clic su “Procedi al pagamento” dopo la conferma!

Seleziona “CWALLETCO” in questo passaggio, quindi fai clic su “Continua”.

Godeal24 ha fatto irruzione nel panorama dei rivenditori di software online, facendosi subito un nome con le sue ottime offerte, l’interfaccia utente facile e accattivante, la consegna immediata senza costi di spedizione e un servizio clienti di prima classe. Godeal24 ti permette di risparmiare un sacco di soldi acquistando una chiave di attivazione di Windows 10 Pro o altri sistemi operativi Windows (Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), Office 2021 e versioni precedenti di Microsoft Office per PC o Mac, i migliori antivirus e molti altri strumenti utili. Tutto il software è garantito per essere autentico al 100%. Il sito è sicuro al 100% e la ricezione della chiave avviene immediatamente via e-mail dopo il pagamento. Si prega di controllare anche la cartella Spam o posta indesiderata. Buon shopping!

Contatta Godeal24: service@godeal24.com

In collaborazione con Godeal24