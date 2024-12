LibreOffice 24.8.4 rilasciato: nuovi bugfix per l'ultima versione

Document Foundation annuncia il rilascio ufficiale di LibreOffice 24.8.4, quarto aggiornamento di manutenzione della serie con i consueti correttivi, i quali includono una lista di 55 bug ora risolti. Si tratta di un aggiornamento che arriva 1 mese e mezzo dopo la precedente versione occupandosi, come le altre rilasciate in passato, di migliorare sempre più stabilità, prestazioni e, in generale, esperienza d’uso della suite per ufficio.

LibreOffice 24.8.4: tutte le novità

Come anticipato prima, LibreOffice 24.8.4 risolve un totale di 55 bug, disponibili nel dettaglio nei changelog relativi alle versioni RC1 e RC2, che riguardano principalmente i componenti. La nuova versione è nel frattempo disponibile al download dal sito ufficiale, in formato binario per le distribuzioni Linux basate su i gestori pacchetti DEB e RPM. Non manca il formato tarball, per chi desidera compilare manualmente il pacchetto da installare. Naturalmente è consigliabile far uso dei repository per ricevere più rapidamente l’aggiornamento.

Ricordiamo che, la versione principale 24.8 era stata rilasciata ad agosto di quest’anno, con importanti modifiche relative alla privacy, con una nuova funzionalità per impedire l’esportazione dei dati personali, oltre a una nuova modalità crittografica ODF basata su password, insieme a miglioramenti ulteriori per l’interfaccia utente, supporto migliorato per tabelle mobili multipagina e tanto altro.

LibreOffice 24.8.4 fa parte della serie di 7 aggiornamenti, che in totale supporteranno la suite nella sua versione principale 24.8 fino al 12 giugno 2025. La prossima versione, vale a dire la 24.8.5, uscirà nel periodo di metà febbraio 2025. Ovviamente, gli sviluppatori consigliano di aggiornare il prima possibile alla nuova versione, in modo da poter beneficiare dell’esperienza più funzionale e stabile possibile.

Come ben sappiamo, la versione in questione si tratta dell’edizione “Comunità”, supportata e sviluppata da programmatori volontari. Chi desidera una distribuzione più adatta alla propria azienda, può optare per la versione “Enterprise”, la quale include supporto tecnico diretto. In questo caso, basta rivolgersi a uno dei partner dell’ecosistema per ottenerla.