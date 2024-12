OpenShot 3.3: l'editor video gratuito migliora il supporto a Wayland

OpenShot 3.3 è l’ultima versione di un editor video gratuito per Linux, nato nel 2008 come progetto e rilasciato per la prima volta nel 2010 in versione stabile. A partire dalla versione 2.0 è stato reso disponibile anche per Windows e macOS e, tra le caratteristiche, permette di supportare diversi formati video e immagine, oltre a visualizzare anteprime in tempo reale delle transizioni da applicare, creare titoli con animazioni 3D e altri effetti, esportazione in numerosi formati e molto altro.

L’ultima versione migliora il supporto per il gestore finestre Wayland, oltre a offrire un nuovo tema predefinito.

OpenShot 3.3: le novità dell’ultima versione dell’editor

Il nuovo tema predefinito di OpenShot 3.3 prende il nome di “Crepuscolo Cosmico” ed è caratterizzato da un aspetto moderno ed elegante, con una tonalità blu e profonda. Vengono migliorati anche alcuni strumenti di editing, come il selettore colore ora compatibile con Wayland, un nuovo menu di ripristino, miglioramenti al cursore dello zoom e una gestione rivista per le azioni di copia e incolla.

La nuova versione rende poi più rapida la timeline, correggendo al tempo stesso il ridimensionamento delle tracce, nonché aggiungendo il supporto per il trascinamento multiplo degli elementi da importare, una migliore gestione delle scorciatoie da tastiera, eliminazione dei vuoi della tempolinea, insieme a traduzioni aggiornate e numerose altre migliorie, come la visualizzazione automatica delle proprietà facendo clic sugli effetti e sui fotogrammi chiave, una miglior corrispondenza del profilo del progetto ai formati file importati, per flussi di lavoro semplificati e una miglior precisione della timeline, con bande colorate ai confini dei fotogrammi che garantiscono una maggior precisione alle modifiche.

OpenShot 3.3 non si fa mancare la classica lista di correzioni bug, con cui vengono risolti problemi audio con Windows 11 che riguardavano la sincronizzazione, causati principalmente dall’ultimo aggiornamento 24H2, viene poi corretto anche il selettore colore su Linux, nonché il profilo di esportazione, oltre ai tasti di navigazione e una miglior compatibilità con il formato FFmpeg, grazie al supporto aggiornato.

Tutte queste novità rendono OpenShot 3.3 un aggiornamento molto ricco di novità, che è già possibile scaricare gratuitamente dal sito ufficiale per tutte le piattaforme supportate.