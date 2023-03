Google Maps diventa ancora più immersivo con questa nuova feature

Durante l’evento Search On tenuto da Google nel settembre 2022 abbiamo potuto scoprire diverse funzionalità in arrivo all’interno del servizio Google Maps, come Neighborhood Vibe. Tra di esse, Immersive View è forse la più interessante, presentata in realtà nel contesto del Google I/O dello scorso maggio ma mai diffusa a livello globale. Ebbene, finalmente la Grande G sembra avere avviato la fase di rollout internazionale, aggiungendo alcune città alla lista di quelle supportate

Immersive View arriva su Google Maps

Questa funzionalità inedita, per chi non la conoscesse, combina Street View con immagini aeree e aggiunge uno strato di informazioni che mostra i dati meteorologici e quelli sul traffico in tempo reale. L’obiettivo è quello di fornire agli utenti un “ricco modello digitale del mondo”, e funziona egregiamente: basta scegliere una destinazione tra quelle supportate (Los Angeles, New York, San Francisco, Tokyo e, da queste ore, anche Londra e Berlino) e muoversi per la città scoprendo com’è in certi orari della giornata e quanto è affollata.

L’anteprima interattiva delle località sfrutta computer vision e IA, oltre alla notevole quantità di fotografie incluse nel database Google, per mostrare tutti i dettagli all’utente con pochi tocchi. Attenzione però al consumo di dati mobili: stando alle prime testimonianze d’uso, Immersive View in 30 minuti consuma circa 2 GB!

Un’altra caratteristica interessante che potete vedere sopra è la visualizzazione interna del Madison Square Garden: l’arena ora viene suddivisa per livelli e mostra l’intera configurazione dell’edificio, aiutando gli utenti a comprendere dove si trovano certi locali e servizi di vario genere. La medesima feature risulta disponibile anche per altre arene negli Stati Uniti, ma non tutte; che si tratti di una novità ancora in fase di sviluppo, pronta a diffondersi in futuro in altre parti del mondo? Staremo a vedere.

Quando arriveranno?

Entrambe le funzionalità presentate dovrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane, con un rollout graduale piuttosto lento.