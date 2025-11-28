Google Maps, nuova modalità fa durare la batteria 4 ore in più

Chi non ha mai vissuto quell’attimo di terrore quando il telefono emette l’ultimo respiro, proprio mentre si sta seguendo il GPS in mezzo al nulla? Magari si sta percorrendo una strada sconosciuta, si deve girare tra tre chilometri ma non si sa dove, e lo smartphone decide che è il momento perfetto per entrare in coma profondo…

Il problema è che Google Maps in modalità navigazione è una sanguisuga energetica. GPS attivo, dati mobili che pompano, schermo acceso che brilla come un faro nella notte. E la batteria ne paga le conseguenze.

Il GPS di Google Maps ora consuma pochissimo: ecco la nuova modalità che salva la batteria

Ma Google ha deciso di intervenire, almeno per chi possiede i nuovi Pixel 10. È in arrivo una nuova modalità di risparmio energetico che trasforma Maps in una versione spartana di se stesso, rinunciando al glamour per abbracciare la sostanza.

La soluzione si chiama modalità risparmio energetico ed è stata annunciata nel Pixel Drop di novembre. L’idea è semplice, se la batteria sta per morire, Maps si spoglia di tutti i fronzoli e mostra solo l’essenziale. Niente mappe colorate e dettagliate, niente edifici in 3D, niente elementi decorativi. Solo le informazioni che servono davvero: tra quanto si deve girare e dove.

Google ha sfruttato una funzionalità di Android chiamata Always-On Display Min Mode, quella che normalmente tiene lo schermo acceso con l’orario quando il telefono è in standby. Solo che qui l’hanno portata a un livello superiore. L’interfaccia diventa bianco e nero, la luminosità scende al minimo sindacale, la frequenza di aggiornamento rallenta. E sui display OLED dei Pixel 10, dove il nero si ottiene spegnendo fisicamente i pixel, il risultato è ancora più radicale.

Secondo Big G, questa modalità regalerà ai Pixel 10 ben quattro ore extra di navigazione. Non male se si considera che quattro ore sono sufficienti per attraversare mezza Italia senza dover cercare disperatamente una presa USB nell’auto.

Come si attiva

Attivare la modalità è abbastanza intuitivo, anche se richiede un paio di passaggi nel menu. Una volta aperta l’app di Maps, si deve entrare nelle Impostazioni, poi in Navigazione, quindi in Opzioni di guida e infine selezionare Modalità risparmio energetico. In alternativa, quando si richiede un percorso in auto, potrebbe comparire un pop-up che presenta la funzione: cliccando su “Ulteriori informazioni” si atterra direttamente nella pagina giusta.

Una volta attivata, il meccanismo è semplicissimo. Durante la navigazione, basta premere il tasto di accensione per spegnere lo schermo. A quel punto Maps continuerà a funzionare sullo schermo bloccato, ma in versione ultra-light. Per tornare alla normalità basta toccare lo schermo o premere di nuovo il tasto.

C’è però un dettaglio non da poco. Al momento funziona solo in modalità guida e in verticale. Niente modalità a piedi o in bicicletta, niente orientamento orizzontale. E soprattutto, è un’esclusiva dei Pixel 10.

Qui si apre il capitolo dolente. Google non ha detto una parola sul fatto se questa benedetta modalità arriverà mai sui Pixel precedenti o, peggio ancora, sugli altri smartphone Android. Il che lascia un po’ l’amaro in bocca a tutti quelli che hanno telefoni perfettamente funzionanti, ma non abbastanza “nuovi” per meritarsi questa funzione. Perché alla fine, il problema della batteria che si esaurisce durante la navigazione non è certo una prerogativa esclusiva dei Pixel 10.