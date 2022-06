Google Maps mostra il prezzo dell'autostrada

Il team di bigG è costantemente al lavoro per rendere Google Maps una soluzione sempre più completa dedicata alla mobilità. Oggi, un Community Manager del gruppo, è intervenuto sul forum ufficiale per confermare l’arrivo di una funzionalità inedita di certo gradita agli utenti che a lungo l’hanno chiesta a gran voce: si tratta della stima del prezzo del pedaggio da sostenere per giungere a destinazione. L’arrivo della novità era stato anticipato all’inizio di aprile e ora trova nuova conferma.

Il prezzo dell’autostrada (pedaggi) arriva su Google Maps

La buona notizia è che il rollout sta finalmente prendendo il via. Quella meno buona, invece, è che non interesserà fin da subito l’Italia. Stando a quanto si legge, debutterà infatti in un primo momento per circa 2.000 strade situate nei territori di Stati Uniti, India, Giappone e Indonesia. Arriverà comunque più avanti anche in altri paesi, si spera compreso il nostro.

Per contribuire a rendere più semplice la scelta tra percorsi con o senza pedaggio, stiamo introducendo i prezzi delle tratte su Google Maps. Per la prima volta. Vedrete una stima del costo da sostenere per raggiungere la vostra meta prima di iniziare la navigazione, grazie alle informazioni affidabili messe a disposizione dalle autorità locali. Controlliamo fattori come la necessità di pagamento, il giorno della settimana e l’orario di percorrenza.

L’utente potrà così disporre di un elemento in più durante la scelta del percorso da impostare per raggiungere la propria destinazione, tramite la navigazione stradale dell’app. Viene dunque meno l’obbligo di affidarsi a strumenti dedicati che già prevedono da tempo questa possibilità.

Avrete la possibilità, tra le impostazioni, di mostrare il prezzo del pedaggio con o senza abbonamento, poiché in molte aree geografiche varia in base al metodo di pagamento utilizzato. Ci sarà anche l’opzione per evitare completamente i percorsi che attraversano strade a pedaggio.

