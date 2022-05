Google Maps: arrivano vista immersiva e altre novità

Sul palco del Google I/O 2022, tra occhiali AR per la traduzione e varie altre novità, il colosso di Mountain View ha avuto modo di presentare pure tutte le interessanti e innovative feature a cui Google Maps si appresta ad andare incontro, la principale delle quali riguarda la vista immersiva.

Google Maps: vista immersiva, percorso eco-friendly e Live View

Si tratta di una modalità di utilizzo che consente di distinguere chiaramente sullo schermo del dispositivo in uso, smartphone, tablet o computer che sia, la location in cui ci si trova informando l’utente in tre dimensioni. In soldoni, Google Maps mostrerà una riproduzione tridimensionale delle città, con tutti i vari ed eventuali dettagli del caso.

Ciò è possibile sfruttando un mix tra computer vision e intelligenza artificiale. Per arrivare a ciò che viene mostrato sullo schermo sono state fuse miliardi di immagini aeree e satellitari con i dati di Street View, ricreando appunto un modello tridimensionale delle città.

La vista immersiva giungerà in maniera graduale su Google Maps nel corso dei prossimi mesi. Le prime città interessate già entro la fine dell’anno corrente saranno Los Angeles, Londra, New York, San Francisco e Tokyo, ma molte altre saranno aggiunte in un secondo momento, poco alla volta.

Tra le altre novità annunciate da Google per Maps ci sono poi i percorsi eco-friendly, pensati per far risparmiare benzina e inquinare meno. La funzionalità in questione è stata inizialmente lanciata solo in Canada e negli Stati Uniti, dove ha permesso di risparmiare circa mezza tonnellata di emissioni di carbonio, ma ora si appresta a includere pure l’Europa.

Ci sono novità anche per quanto riguarda Live View, la modalità in realtà aumentata che permette di orientarsi al meglio durante le navigazioni a piedi. Stando a quanto dichiarato, “big G” renderà disponibile agli sviluppatori la tecnologia su cui si basa la modalità in questione, rilasciando le API ARCore Geospatial.