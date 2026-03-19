Google Maps, pulsante che fluttua per condividere la posizione

Forse non tutti sanno che è possibile condividere la propria posizione direttamente da Google Maps. Per farlo oggi bisogna toccare il puntino blu che indica la propria posizione sulla mappa e poi selezionare il pulsante “Condividi”, un’azione che, ammettiamolo, non è affatto intuitiva. Il risultato è che quasi tutti condividono la posizione tramite WhatsApp o Google Messaggi, ignorando la funzione integrata in Maps. Ma Big G sembra stia testando testando una soluzione più immediata.

Su Google Maps arriva il pulsante fluttuante per la condivisione della posizione

Nella versione 26.12.03 di Google Maps, Android Authority ha scovato un nuovo pulsante fluttuante (FAB) che compare direttamente sulla schermata principale quando si zooma sulla propria posizione o si tocca il pulsante della bussola. L’icona combina il simbolo di condivisione con un pin di posizione, abbastanza chiara da far capire la funzione a colpo d’occhio.

Il pulsante si nasconde automaticamente quando si scorre la mappa esplorando la zona, per non occupare spazio inutilmente. Toccandolo, genera un link e apre il foglio di condivisione per inviarlo tramite qualsiasi app.

È un piccolo cambiamento, ma elimina il passaggio del puntino blu che in pochi conoscono, e rende la condivisione della posizione visibile senza doverla cercare.

Altre modifiche al menu di navigazione

Google sta testando anche modifiche al menu che appare durante la navigazione, quello che si espande tirando verso l’alto la piccola maniglia a forma di pillola. Le opzioni, finora elencate in lista, vengono sostituite da una griglia con icone più grandi e visibili. Due voci, “Mostra mappa satellitare” e “Mostra traffico sulla mappa”, vengono spostate nelle impostazioni, probabilmente perché vengono cambiate raramente.

L’opzione per condividere il progresso del viaggio manca nella nuova interfaccia, evidentemente perché al riprogettazione è ancora in fase di rifinitura.

Disponibilità

Come per tutte le funzioni individuate nell’analisi del codice dell’app, non c’è garanzia che il pulsante fluttuante arrivi nella forma attuale, o che arrivi affatto. Per ora è in fase di test interno, ma effettivamente sarebbe più comodo condividere la posizione in questo modo.