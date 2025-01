Google Maps rinomina il Golfo del Messico, l'ordine di Trump

Google Maps si appresta a rinominare il Golfo del Messico in “Golfo d’America“. E non finisce qui. Anche la montagna Denali in Alaska tornerà al suo vecchio nome, Mount McKinley. Ma come mai questa decisione?

Google Maps cambia il Golfo del Messico in “Golfo d’America”

Tutto nasce da un ordine esecutivo di Trump della scorsa settimana. Il presidente ha cambiato i nomi di diversi punti di riferimento americani.

Rinominare il Golfo del Messico sembra un tentativo di cancellare la presenza storica e geografica del Messico dal Paese. E crea un precedente preoccupante. Cosa succederebbe se ogni singolo paese si mettesse a rinominare caratteristiche geografiche condivise unilateralmente? Non è solo una questione di cartografia. È un gesto che comunica un messaggio molto chiaro sulle relazioni internazionali e il rispetto per i paesi vicini.

Google, da parte sua, ha annunciato che si conformerà alle modifiche quando i cambiamenti saranno aggiornati nelle fonti ufficiali del governo. Quindi, per gli utenti statunitensi di Google Maps, il Golfo del Messico diventerà presto il “Golfo d’America“, un nome completamente nuovo creato dall’amministrazione Trump. E pensare che il Messico si affaccia su quelle acque da secoli…

We’ve received a few questions about naming within Google Maps. We have a longstanding practice of applying name changes when they have been updated in official government sources. — News from Google (@NewsFromGoogle) January 27, 2025

Il Denali torna a essere Mount McKinley

E che dire del Denali, la vetta più alta del Nord America? Per tutti gli utenti di Google Maps tornerà a chiamarsi Mount McKinley, come nel lontano 1917. All’epoca era stata intitolata al 25° presidente americano William McKinley. Peccato che nel 2015 la montagna fosse stata ribattezzata Denali dall’amministrazione Obama. Ma si sa, i presidenti vanno e vengono, e con loro i nomi delle montagne…

Ma attenzione, non tutti gli utenti di Google Maps vedranno il Golfo d’America. Già, perché i nomi geografici contesi tra i diversi Paesi vengono visualizzati con il nome ufficiale di ciascun Paese per i propri cittadini. Quindi, per gli utenti messicani di Google Maps, il nome del Golfo del Messico non cambierà. E la presidente del Paese, Claudia Sheinbaum, non ha perso l’occasione per deridere Trump e la sua proposta di rinominare lo specchio d’acqua.

Quando vedremo questi cambiamenti?

Google afferma che apporterà queste modifiche quando il database ufficiale dei nomi americani, il Geographic Names Information System o GNIS, sarà aggiornato. Anche se il Dipartimento degli Interni ha annunciato il cambio di nome del Golfo d’America e del Monte McKinley venerdì scorso, il GNIS riporta ancora il nome di Golfo del Messico e Denali. Ma è solo questione di tempo.