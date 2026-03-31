 Google Maps stima la carica che resta per le auto elettriche
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Google Maps stima la carica che resta per le auto elettriche

La nuova funzione di Google Maps per auto elettriche calcola autonomia residua della batteria, soste di ricarica ottimali e tempi di arrivo.
Google Maps stima la carica che resta per le auto elettriche
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La nuova funzione di Google Maps per auto elettriche calcola autonomia residua della batteria, soste di ricarica ottimali e tempi di arrivo.

L’ansia da autonomia potrebbe diventare solo un brutto ricordo. Google Maps su Android Auto aggiunge una funzione che stima il livello della batteria sino alla destinazione, suggerisce dove fermarsi a ricaricare lungo il percorso, e calcola il tempo di arrivo tenendo conto della durata della ricarica. Ma c’è un “ma”, per ora non è disponibile in Europa, e sinceramente è un vero peccato.

Google Mappe dice quanta batteria avrà l’auto elettrica all’arrivo

Basta registrare il proprio veicolo elettrico su Google Maps e indicare la destinazione. L’app legge il livello di carica attuale dal veicolo e mostra tre informazioni, quanta batteria si avrà quando si arriva, dove conviene fermarsi a ricaricare se non basta, e quanto tempo in più ci vorrà contando la sosta alla colonnina.

La funzione è ottimizzata per ogni modello specifico, oltre 350 veicoli di 15 marche sono supportati al lancio, con altri in arrivo. Google ha spiegato che usa l’AI insieme a modelli energetici avanzati che analizzano i dettagli dell’auto, peso e dimensioni della batteria, insieme alle informazioni in tempo reale di Mappe su traffico, altitudine della strada e condizioni meteorologiche.

In pratica, non dice semplicemente quanta autonomia si ha, ma tiene conto di tutto, se la strada è in salita, se c’è traffico (e quindi più consumo), se fa freddo (e la batteria rende meno).

E l’Italia?

La funzione non è disponibile in Italia, né in Europa al momento. Google non ha comunicato una data per il lancio internazionale. Considerando che l’infrastruttura di ricarica e i dati sui modelli sono diversi per ogni mercato, l’espansione potrebbe richiedere tempo, ma è una funzione utile ovunque esistano auto elettriche e colonnine di ricarica. Speriamo di non dover aspettare troppo.

Fonte: Google

Pubblicato il 31 mar 2026

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Tiziana Foglio
Pubblicato il
31 mar 2026
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