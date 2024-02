Google Meet dice addio ad alcuni TV e monitor Samsung

Cattive notizie in dirittura d’arrivo per coloro che si servono di Google Meet e più precisamente per chi è solito farlo con TV e monitor a marchio Samsung: dopo la rimozione di Google Assistant sugli smart TV del colosso sudcoreano, infatti, l’azienda ha informato che a partire da marzo 2024 l’app non sarà più disponibile su alcuni dispositivi appartenenti alle categorie in questione.

Google Meet non sarà più fruibile su TV e monitor Samsung

La decisione è stata presa da Google, che mira a concentrare i suoi servizi di comunicazione su Android, andando quindi ad escludere Tizen, ovvero la piattaforma concorrente di casa Samsung.

Riportiamo di seguito la lista dei modelli di TV e monitor esatti che dovranno dire addio a Google Meet.

Smart monitor: modelli serie 7000 e successivi lanciati tra il 2021 e il 2023.

Smart TV: modelli lanciati tra il 2021 e il 2023.

Digital Signage: prodotti delle serie The Flip, QMB-T, QBB, QBB-N, QMB, QMB-N, QHB, QBC, QBC-N, QMC, QHC, OHB-S, OHB, BEC-H, IAB, IAC.

Monitor specifici: Smart Monitor M50 (e modelli successivi) e Odyssey G65 (e modelli successivi).

Coloro che sono in possesso di uno o più degli apparecchi interessati riceveranno una notifica in-app a partire dal 9 febbraio 2024 indicante quanto accadrà, mentre l’app di Google Meet sparirà definitivamente dai device elencati a partire dal 9 marzo 2024.

Allo stato attuale, Samsung non ha comunicato ufficialmente quali alternative proporrà agli utenti per poter effettuare videochiamate da TV e monitor, ma considerando che per la piattaforma Tizen esistono diverse applicazioni compatibili e che altre potrebbero venire lanciate, di certo non ci sarà carenza di opportunità.