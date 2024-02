Samsung: addio a Google Assistant su smart TV

Cattive notizie in arrivo per i possessori di uno smart TV a marchio Samsung che fanno uso di Google Assistant su di esso, in quanto tra qualche settimana verrà rimosso. L’azienda sudcoreana ha infatti comunicato che a partire dal 1° marzo 2024, l’assistente vocale di “big G” non sarà più disponibile sui suoi televisori smart.

Samsung: stop a Google Assistant su TV da marzo 2024

A dare l’annuncio è stata Samsung stessa, a seguito di una modifica delle politiche di Google. Non vengono forniti ulteriori dettagli a tal riguardo, ma non è escluso che nei prossimi giorni o prima della rimozione del servizio possano venire diffuse maggiori informazioni da parte di una delle due aziende coinvolte.

Ad ogni modo, è bene tenere presente che il colosso di Mountain View ha recentemente annunciato diverse modifiche riguardanti il suo assistente vocale, tra cui la rimozione di ben 17 funzionalità poco utilizzate su smartphone e smart speaker per dare priorità a quelle che, invece, sono più apprezzate. Sembrerebbe che Google stia cercando di semplificare e ottimizzare il suo assistente, presumibilmente puntando a una maggiore integrazione con il suo chatbot.

Per chi non lo sapesse o non ne avesse memoria, l’arrivo di Google Assistant sulle smart TV a marchio Samsung è avvenuto a novembre del 2020. L’implementazione era stata accolta con particolare entusiasmo, in quanto rappresentava un’ulteriore alternativa a Bixby, l’assistente vocale proprietario dei dispositivi della sudcoreana e ad Alexa, l’assistente vocale di casa Amazon, consentendo agli utenti di navigare tra i canali, controllare dispositivi smart home, aprire app ecc.