Google Meet da oggi supporta sottotitoli in italiano

Dopo l’arrivo delle videochiamate in 1080p su Google Meet, funzionalità che mancava nel servizio della Grande G da ormai anni e che gli impediva di sfidare davvero Microsoft Teams e Zoom, la stessa piattaforma di videoconferenze vede l’uscita da una prima fase beta di una feature che i residenti del Belpaese apprezzeranno molto. Di cosa si tratta? Dei sottotitoli in italiano su Google Meet!

Google Meet riceve i sottotitoli in italiano

A partire da oggi, 15 giugno 2023, Google Meet supporta ufficialmente i sottotitoli in olandese, italiano, giapponese, coreano, portoghese e russo. Al contempo, nella beta arrivano indonesiano, polacco, romeno, thailandese, turco e vietnamita, mentre il francese canadese è attualmente limitato alla versione Web per dei test pre-beta.

Si tratta di novità apparentemente secondarie o comunque d’interesse per una fetta limitata di utenti. In realtà, è una feature estremamente importante per l’accessibilità che permetterà a chiunque di comprendere ciò che viene detto da un’altra persona, eliminando le barriere linguistiche.

Secondo quanto affermato da Google, le nuove lingue sono disponibili per tutti gli utenti a prescindere dalla tipologia di abbonamento Google Workspace attivo. Le funzionalità più avanzate e aggiornate, però, resteranno limitate ai seguenti pacchetti Workspace: Business Standard, Business Plus, Enterprise Starter, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus e l’aggiornamento Teaching and Learning.

Sempre lo scorso aprile è invece arrivata la disattivazione del feed video su Google Meet, feature pensata per risparmiare risorse di rete.