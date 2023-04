Google Meet migliora ancora: ora consuma meno risorse del PC!

Anche questo mese Google introduce una novità importante all’interno di Google Meet, la sua piattaforma principale per le videoconferenze. Come annunciato sul blog ufficiale giusto nella giornata di ieri, 18 aprile 2023, la società di Mountain View renderà Meet un servizio meno esigente lato risorse permettendo la disattivazione del feed video degli altri partecipanti alla videochiamata in corso.

Google Meet risparmia più risorse

Nel post pubblicato su Google Workspace Updates la funzionalità in questione viene spiegata in poche righe, data la sua semplicità ed essenzialità. Il miglioramento in questione, difatti, consente banalmente nell’inserimento dell’opzione “Non guardare” all’interno del menu di scelta rapida per i singoli partecipanti. Se quindi volete risparmiare risorse di sistema e Internet – specie se si utilizza l’hotspot mobile per connettersi in assenza di Wi-Fi -, l’opzione inedita risulterà davvero utile.

Cliccandola, dunque, il feed della webcam delle persone interessate verrà disattivato, senza inviare alcuna notifica né la persona in questione né gli altri partecipanti. Tutti coloro che hanno utilizzato Google Meet su smartphone e tablet potrebbero avere già sfruttato un’opzione simile, chiamata però “Solo audio”, utilizzabile per disattivare tutti i feed video da qualsiasi riquadro, che si tratti di una presentazione, di una condivisione dello schermo o delle webcam stesse.

Google afferma che l’aggiornamento verrà implementato gradualmente, quindi potrebbero essere necessarie fino a due settimane prima che l’opzione sia disponibile per tutti. Il rilascio, ad ogni modo, è stato assicurato a tutti i clienti Google Workspace e G Suite, Basic e Business.

A marzo, invece, abbiamo notato l’arrivo dell’IA per notare le mani alzate in webcam, feature in arrivo su Google Meet tramite il pacchetto Google Workspace for Education.