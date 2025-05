Google Meet, arriva la traduzione vocale in tempo reale con Gemini

Sì, Google Meet ora può convertire le nostre parole nella lingua dell’interlocutore durante una chiamata. Ma non solo!

Una nuova funzione di Google Meet

Big G promette che Google Meet non si limiterà a tradurre. Gemini, infatti, conserverà anche il timbro della nostra voce, le nostre intonazioni, e il nostro modo di parlare.

Quindi, durante una videoconferenza, le nostre parole saranno automaticamente doppiate nella lingua dell’interlocutore. Un po’ come avviene nei documentari televisivi, dove una voce fuori campo subentra parlando un po’ più forte della voce originale. La voce originale rimane udibile in sottofondo. Ma è la versione tradotta, generata dall’intelligenza artificiale, che viene messa in primo piano, nella lingua madre dell’interlocutore.

La dimostrazione presentata da Google dà un’idea chiara di come funziona. La traduzione simultanea di Meet è fluida, senza il tono piatto e artificiale spesso associato alle voci generate al computer. E il fatto che Gemini riesca a mantenere le intonazioni e le emozioni dell’interlocutore rende lo scambio ancora più naturale di quanto ci si possa aspettare. Resta da vedere, naturalmente, se questa promessa reggerà al di fuori delle mura di una dimostrazione ufficiale.

Disponibilità

Le uniche lingue supportare sono l’inglese e lo spagnolo per ora. Le altre lingue, come l’italiano, il tedesco e il portoghese, saranno aggiunte gradualmente nelle prossime settimane. La funzione attualmente è disponibile solo in versione beta, e per gli abbonati al pacchetto AI Pro o al nuovissimo abbonamento AI Ultra. Presto sarà accessibile anche agli utenti di Workspace.