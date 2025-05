Google Messaggi: eliminare i video diventerà più facile

Google Messaggi, l’app di messaggistica predefinita della maggior parte degli smartphone Android, si appresta ad accogliere un piccolo, ma decisamente interessante, cambiamento che consentirà di liberare spazio sul dispositivo più facilmente e rapidamente. Google, infatti, sta testando una nuova opzione relativa ai video ricevuti, grazie a cui sarà possibile eliminarli in modo più rapido.

Google Messaggi: nuovo pulsante per cancellare i video in chat

Dall’analisi dell’ultima versione Beta di Google Messaggi (v20250507_02_RC00) è infatti emerso un nuovo pulsante per la cancellazione dei video che va a sostituire quello di inoltro, ma solo per quel che concerne i contenuti più pesanti.

Andando più in dettaglio, la doppia freccia per l’inoltro compare ancora accanto alle immagini, ma i contenuti che occupano maggiore spazio, come appunto i filmati, presentano a lato una nuova icona con il cestino.

Facendo tap sopra la nuova icona, compare un pop-up che chiede se si desidera davvero cancellare quel messaggio, sottolineato che l’operazione non può essere annullata. A quel punto, è possibile confermare l’operazione, oppure annullarla, qualora il tasto per la cancellazione sia stato premuto per errore o comunque in caso di ripensamenti.

Da tenere presente che al momento per eliminare un video dalla chat è necessario tenere premuto a lungo su di esso e selezionare la voce “Elimina”. Con la nuova funzione, invece, il procedimento risulta più semplice e intuitivo, visto e considerato che basta premere un solo pulsante e confermare poi l’operazione.

Per quel che concerne la distribuzione su larga scala, attualmente non è dato sapere quando avverrà di preciso, ma se tutto filerà per il verso giusto non sarà necessario attendere ancor molto a lungo.