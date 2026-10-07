 Google Messaggi: in arrivo giochi come scacchi, biliardo e Forza 4
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Google Messaggi: in arrivo giochi come scacchi, biliardo e Forza 4

Google sta lavorando a una nuova sezione Giochi per Google Messaggi, con scacchi, biliardo, freccette, dama e altri mini-giochi.
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Google sta lavorando a una nuova sezione Giochi per Google Messaggi, con scacchi, biliardo, freccette, dama e altri mini-giochi.
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Google Messaggi migliora a tutta velocità. Dopo aver distribuito nuovi temi e sfondi per abbellire le conversazioni, gli sviluppatori del servizio hanno corretto un bug che inviava SMS in modo incontrollato. Se le videochiamate sono attualmente in cantiere, non si tratta dell’unica evoluzione importante prevista dal team: la messaggistica potrebbe presto permettere di giocare a dei giochi.

Google Messaggi potrebbe presto permettere di giocare a scacchi, biliardo e freccette nelle chat

È su X.com che la notizia ha fatto capolino: l’utente @yabishekhd ha condiviso sul suo profilo una cattura di schermo che rivela che dei giochi potrebbero presto essere integrati su Google Messaggi. Il progetto, il cui nome in codice sembra essere “Midnight”, non ha mancato di attirare l’attenzione dei colleghi di Android Authority, che si sono affrettati ad analizzare l’ultima versione beta dell’applicazione. Hanno trovato delle righe di codice molto interessanti.

La versione messages.android_20261002_00_RC00.phone.openbeta_dynamic della messaggistica mostra, in effetti, che gli sviluppatori di Google stanno lavorando su una nuova sezione “Giochi“. Diversi giochi sono già elencati: scacchi, biliardo, freccette, Cup Pong, dama, Crazy 8, pallacanestro, Forza 4 e crucipuzzle. Come sottolinea @yabishekhd nella sua pubblicazione, in pratica, è GamePigeon (i giochi di iMessage) per Android.

Quando arriverà?

Se Google non dà prova di grande inventiva copiando l’app di mini-giochi che fa la gioia degli utenti di iMessage, l’aggiunta di una tale funzionalità alla messaggistica è piuttosto una buona notizia.

Purtroppo, non si sa di più su cosa preveda in pratica il colosso di Mountain View. Le partite saranno disponibili all’interno delle conversazioni o unicamente in un menu dedicato? Impossibile saperlo. Una modalità multiplayer sarà davvero disponibile? Se ciò sembra logico all’interno di una messaggistica, nulla nelle righe di codice lo conferma in modo esplicito.

Bisognerà quindi attendere ancora un po’ per avere risposte definitive su tutte queste domande. Sperando, naturalmente, che Google non rinunci a metà strada al suo misterioso progetto.

Fonte: Android Authority

Pubblicato il 7 ott 2026

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Tiziana Foglio
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7 ott 2026
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