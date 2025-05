Google Messaggi: un bug fa sparire le foto dei contatti

Nel corso degli ultimi giorni, vari utilizzatori di Google Messaggi stanno segnalato un fastidioso bug che comporta la scomparsa delle immagini del profilo dei contatti dall’elenco delle chat, mostrando invece le iniziali predefinite, il che rende decisamente più difficile la rapida identificazione delle persone con cui si sta conversando.

Google Messaggi e il bug delle immagini del profilo dei contatti

Da tenere presente che, in base a quanto emerso sino a questo momento, il bug pare essere circoscritto solo ed esclusivamente ai contatti visualizzati nell’elenco chat dell’app Google Messaggi, mentre nell’app Contatti le immagini del profilo continuano ad essere perfettamente visibili.

Dalle segnalazioni raccolte sino ad ora si apprende altresì che il problema potrebbe essere correlato all’ultima versione beta di Google Messaggi, quella siglata come 20250505_04_RC00. Inoltre, riguarderebbe solo i possessori di dispositivi Pixel e quelli a marchio Samsung.

Da tenere presente che non è ancora dato sapere se Google sia a conoscenza o meno di questo bug, ma chiaramente una volta presa coscienza della cosa e identificata la causa provvedrà prontamente a mettere fine al problema rilasciando un correttivo.

Nel mentre, chi è affetto dalla problematica può tentare di risolvere andando a svuotare la cache o persino effettuando una disinstallazione completa e una successiva reinstallazione di Google Messaggi. Qualora la cosa non dovesse funzionare, lasciare il programma beta e tornare a una build pubblica stabile potrebbe essere la soluzione. In tutti i casi, prima di procedere è bene eseguire un backup per evitare che la cronologia delle chat venga rimossa.