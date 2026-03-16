Google, Meta, Amazon e OpenAI contro le truffe: arriva l'alleanza

Le truffe online continuano a costituire un serio problema per la sicurezza degli utenti, nonostante gli sforzi compiuti periodicamente dalle principali aziende del settore. Per questo motivo Google, Microsoft, Meta, Amazon, OpenAI, LinkedIn, Match Group e Adobe hanno scelto di unire le forze firmando oggi uno storico accordo volto a migliorare la cooperazione nella lotta alle frodi digitali.

Un’alleanza per individuare con più facilità i truffatori

L’intesa prevede la condivisione di informazioni sulle minacce e sulle modalità con cui i truffatori sfruttano i servizi online. Il documento, visionato in anteprima dal magazine Axios, è stato firmato alla vigilia del vertice globale delle Nazioni Unite sulle truffe digitali in programma in Austria. L’obiettivo è creare una risposta coordinata tra aziende tecnologiche, istituzioni, forze dell’ordine e organizzazioni impegnate nella sicurezza online.

Tra i punti principali dell’intesa c’è la volontà di migliorare lo scambio di informazioni in merito alle organizzazioni criminali che operano su scala internazionale. Le aziende intendono, in sostanza, passarsi i dati utili a scovare più rapidamente schemi fraudolenti e bloccare le attività sospette prima che possano causare danni agli utenti. Per farlo potranno essere utilizzate piattaforme esistenti come la Tech Against Scams Coalition e la Global Anti-Scam Alliance.

Le società coinvolte puntano, inoltre, a rafforzare i controlli sulle transazioni finanziarie che avvengono attraverso i loro servizi, con verifiche più stringenti sull’identità delle parti coinvolte. È prevista anche la creazione di nuovi canali che permettano agli utenti di denunciare più facilmente eventuali tentativi di truffa.

Un altro pilastro dell’accordo riguarda lo sviluppo di strumenti di difesa avanzati. I firmatari prevedono di adoperare sistemi basati sull’intelligenza artificiale per individuare comportamenti sospetti e ottimizzare le tecnologie di rilevamento delle frodi. Va chiarito che l’accordo rientra tra le forme volontarie di collaborazione, non sono quindi previste sanzioni qualora una o più società decida di non rispettare gli impegni presi.

Proprio Meta qualche giorno fa ha fornito una serie di informazioni sulle frodi che circolano sui suoi social network. Dal documento è emerso che nel 2025 sono stati rimossi 159 milioni di annunci riconducibili ad una truffa e circa 11 milioni di account riconducibili ad organizzazioni criminali. Numeri da capogiro che fanno comprendere meglio, nonostante i nuovi avvisi introdotti da Meta, l’entità del problema.