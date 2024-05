Google migliora l'accessibilità di Android e Maps

Google ha annunciato nuovi funzioni di accessibilità per Android e Maps che permette agli utenti con disabilità di usare i servizi. Importanti novità saranno inoltre disponibili per ChromeOS e Google Workspace. Anche Apple ha svelato ieri diverse funzionalità in occasione del Global Accessibility Awareness Day.

Novità per Android e Maps

Il primo aggiornamento riguarda Lookout per Android, l’app che permette agli utenti non vedenti o ipovedenti di usare la fotocamera per avere informazioni sul mondo circostante. Grazie alla nuova modalità Find è possibile cercare fino a sette categorie di oggetti, ad esempio il bagno o una sedia, muovendo lo smartphone. L’app indicherà la direzione e la distanza. Se viene invece scattata una foto, l’IA genererà una descrizione testuale (solo in inglese).

La seconda novità riguarda Look to Speak, l’app che consente di selezionare con gli occhi una serie di frasi da leggere a voce alta. Ora è possibile usare la modalità “text-free”, scegliendo emoji, simboli e foto per attivare la voce.

Molto utili anche le nuove funzioni di accessibilità per Google Maps (Android e iOS). Gli utenti non vedenti e ipovedenti possono utilizzare lo screen reader per ascoltare i nomi dei punti di interesse, come ATM, ristoranti e stazioni. Grazie alla guida vocale è possibile invece ricevere indicazioni sulla giusta direzione. Queste due novità sono ora disponibili in tutte le lingue.

Su Android e iOS sono indicati i luoghi accessibili con la sedia a rotelle. Questa informazione è ora disponibile anche su desktop. Infine, Maps mostra i luoghi in cui è disponibile l’audio Auracast per auricolari, cuffie e protesi acustiche compatibili.

Google ha annunciato diverse novità anche per ChromeOS e Workspace. Quando l’utente attiva la funzionalità Select to Speak per leggere il testo a voce alta sui Chromebook è possibile usare lo screen magnifier per seguire automaticamente le parole. Gli utenti possono inoltre ingrandire la dimensione del puntatore del mouse e disattivare il lampeggio del cursore di testo.

Per quanto riguarda Google Drive è possibile cercare i file premendo il tasto con la lettera iniziale del nome e impostare la modalità scura su web. Tutte le novità annunciate saranno disponibili nel corso delle prossime settimane.