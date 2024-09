Google migliora Find My Device con banda ultralarga e AR

Da diversi mesi Google sta lavorando per migliorare il suo servizio Find My Device e competere con soluzioni come AirTags di Apple e SmartTags di Samsung. L’applicazione è già in grado di localizzare smartphone e dispositivi smarriti, ma l’aggiunta di nuove tecnologie come l’UWB (banda ultralarga) e la realtà aumentata (AR) promette di rendere la localizzazione ancora più precisa, soprattutto in ambienti chiusi.

Google: novità in arrivo per Find My Device, UWB e realtà aumentata

L’UWB, già utilizzato da Apple e Samsung, è una tecnologia di localizzazione estremamente precisa, che consente di tracciare gli oggetti con un margine di errore di pochi centimetri. Secondo gli indizi trovati nel codice della versione 3.1.148 dell’app Find My Device, Google potrebbe integrare questa tecnologia, insieme alla realtà aumentata per guidare gli utenti direttamente ai loro oggetti smarriti. L’uso della AR, infatti, fornirebbe indicazioni visive come frecce o istruzioni sullo schermo per facilitare la ricerca.

Cuffie e smartphone smarriti saranno localizzati con una precisione incredibile

In realtà, questa non è la prima volta che emergono riferimenti all’UWB e alla realtà aumentata all’interno dell’app Find My Device di Google. Già a giugno 2024, un’analisi preliminare del codice aveva svelato tracce di queste tecnologie. All’epoca si ipotizzava l’integrazione della banda ultralarga per una localizzazione precisa e l’utilizzo della realtà aumentata per fornire indicazioni visive direttamente sullo schermo del telefono, in modo da guidare l’utente verso l’oggetto smarrito.

Le nuove informazioni trovate nel codice dell’app confermano che Google sta continuando a lavorare attivamente su queste funzionalità. L’obiettivo è rendere la ricerca di oggetti persi sempre più intuitiva e accurata.

Le nuove funzioni in fase di sviluppo includono indicazioni come “gira a sinistra” o “il tuo dispositivo è dietro di te”, che verrebbero visualizzate in realtà aumentata utilizzando la fotocamera dello smartphone. Se queste funzioni saranno confermate, Find My Device potrebbe diventare uno strumento di localizzazione potente come Dov’è (Find My) di Apple. Tuttavia, per vedere questi miglioramenti in azione dovremo aspettare il lancio ufficiale, poiché sono ancora in fase di test.