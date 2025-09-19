Google non eliminerà l'elenco dei dieci link

Penske Media Corporation ha recentemente presentato una denuncia contro Google per aver causato un calo del traffico con la funzionalità AI Overview. Un dirigente dell’azienda di Mountain View non ha parlato del caso specifico, affermando però che non verrà eliminato l’elenco dei dieci link dai risultati delle ricerche.

Gli utenti preferiscono i riassunti

AI Overview è la funzionalità (disponibile anche in Italia) che visualizza un riassunto delle fonti (spesso un elenco puntato) all’inizio della pagina dei risultati di Google Search. Viene ancora mostrato il tradizionale elenco di dieci link, ma sono stati spostati in basso. Molti utenti leggono il riassunto e non cliccano sui link. Ciò comporta una diminuzione del traffico verso i siti web e dei guadagni per gli editori.

Google ha sottolineato in più occasioni che il traffico non è diminuito, ma Penske Media Corporation non è d’accordo con questa affermazione. L’editore di Rolling Stone, The Hollywood Reporter e Variety ha quindi denunciato l’azienda di Mountain View perché AI Overview ha causato una diminuzione del traffico del 30%. Inoltre utilizza i contenuti giornalistici senza autorizzazione.

Durante un summit sull’intelligenza artificiale organizzato da Wired a New York, Markham Erickson (responsabile degli affari governativi e delle politiche pubbliche di Google) ha dichiarato che gli utenti preferiscono i riassunti contestuali forniti da AI Overview alle “risposte fattuali” dei siti web.

Il dirigente ha aggiunto che Google non eliminerà il tradizionale elenco dei dieci link, quindi ci sarà una coabitazione delle due modalità di visualizzazione dei risultati.

I 10 link blu sono molto utili all’ecosistema e rappresentano una semplice proposta di valore. Abbiamo fornito link che indirizzavano gratuitamente gli utenti a miliardi di pubblicazioni in tutto il mondo. Non abbandoneremo questo modello. Riteniamo che sia ancora utile. È ancora una parte importante dell’ecosistema.

Nonostante la conferma del monopolio nel mercato delle ricerche online, Google dovrà apportare poche modifiche al suo modello di business. Secondo i critici, l’azienda continuerà a dominare il settore con Search, Chrome e Android, sfruttando anche l’integrazione delle funzionalità AI nel browser.