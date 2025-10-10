Google non ostacola la concorrenza con Gemini

Google vuole mantenere il diritto di combinare Gemini con Maps e YouTube, in quanto non ha nessun monopolio con questi due servizi. Il Dipartimento di Giustizia vuole invece impedire all’azienda di Mountain View di rafforzare la sua posizione dominante anche nel mercato dell’intelligenza artificiale. Il giudice Amit Mehta ascolterà le parti per definire i dettagli sui rimedi da imporre a Google per ripristinare la concorrenza nel mercato dei motori di ricerca.

Google difende le sue ambizioni AI

La sentenza di agosto 2024 ha stabilito che Google possiede il monopolio nel mercato dei motori di ricerca, ma lo stesso giudice ha deciso di imporre rimedi più leggeri di quelli chiesti dal Dipartimento di Giustizia, tra cui la vendita di Chrome. Questa decisione è stata fortemente criticata perché l’azienda di Mountain View continuerà ad abusare della sua posizione dominante.

La News/Media Alliance ha evidenziato che Google rafforzerà il suo potere di mercato attraverso i servizi AI. Questo è esattamente ciò che ipotizza l’avvocato del Dipartimento di Giustizia. Uno dei rimedi è il divieto di sottoscrivere accordi esclusivi con i produttori di dispositivi che prevedono l’installazione di Search, Chrome e altre app per ricevere la licenza di Google Play. Questo divieto dovrebbe essere esteso anche all’app Gemini.

L’avvocato di Google ha invece dichiarato che che Maps e YouTube non hanno un monopolio, quindi non deve essere vietata la loro integrazione con Gemini, ovvero la creazione di un “pacchetto” con i tre servizi da preinstallare sui dispositivi Android.

L’avvocato di Google ha aggiunto che il settore dell’intelligenza artificiale è ancora in fase di sviluppo e che all’azienda non dovrebbe essere impedito di utilizzare le stesse tattiche dei concorrenti. Il bundle con Gemini, YouTube e Google Maps è simile all’integrazione di Copilot nei software di produttività di Microsoft.

Il giudice ha tuttavia espresso riserve sulla possibilità di consentire a Google di chiedere ai produttori di installare Gemini insieme a YouTube e Maps, sottolineando che ciò potrebbe dare un vantaggio al suo servizio di intelligenza artificiale. Non è noto quando verranno comunicati i rimedi finali.