La notizia non riguarda direttamente l’Italia, ma vale la pena segnalarla poiché testimonia la strategia di bigG in merito al cloud storage: oltreoceano sono stati dimezzati i prezzi degli abbonamenti più costosi a Google One, quelli che mettono a disposizione dell’utente 10, 20 e 30 TB di spazio in cui salvare file, documenti e contenuti di ogni tipo.

Taglio di prezzo per i piani di Google One negli Stati Uniti

La volontà manifestata dal gruppo di Mountain View è quella di fidelizzare la propria user base attraverso un’offerta ora più economica, soprattutto coloro che in seguito al recente annuncio legato a Google Foto (l’upload delle immagini e dei video non sarà più gratis e illimitato dal giugno 2021) si erano messi alla ricerca di un’alternativa valida. Il piano da 10 TB passa da 99,99 dollari a 49,99 dollari, quello da 20 TB scende da 199,99 dollari a 99,99 dollari e infine la variante da 30 TB da 299,99 dollari a 149,99 dollari. La spesa è ovviamente da intendersi come mensile. Tutti includono un servizio di assistenza gestito da esperti, il 10% di sconto sugli acquisti nello store ufficiale e una VPN.

Niente sconti al momento per quanto riguarda l’Italia. Né per gli account fino a 2 TB…

… né per quelli con più spazio.

Con tutta probabilità l’offerta premium di bigG relativa allo storage sul cloud evolverà nel prossimo periodo anche nel nostro paese.