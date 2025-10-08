Google Opal disponibile in altri 15 Paesi, arriverà in Italia?

Con un post sul suo blog ufficiale, Google ha annunciato la disponibilità di Opal in altri 15 Paesi, oltre agli Stati Uniti dove è già presente da due mesi: Canada, India, Giappone, Corea del Sud, Vietnam, Indonesia, Brasile, Singapore, Colombia, El Salvador, Costa Rica, Panama, Honduras, Argentina e Pakistan.

Oltre alla disponibilità in più mercati, Opal ora ha anche funzioni aggiuntive e altre ne avrà in futuro, come promette la stessa Google. Ma tutti si chiedono se arriverà anche in Europa e, quindi, in Italia.

Che cos’è Google Opal

Opal è l’ennesimo servizio basato su Google Gemini AI, l’intelligenza artificiale di Big G che, ormai, è praticamente ovunque. Opal usa l’AI per creare mini app da zero, senza richiedere alcuna capacità di scrittura del codice.

L’utente deve solo descrivere ad Opal che tipo di app ha in mente, cosa deve fare e come e Opal genera il codice necessario. Google ha anche potenziato lo strumento di debugging del codice generato dall’AI e, anche in questo caso, l’utente non deve avere alcuna conoscenza per usarlo.

Infine, Opal è ora più veloce e consuma meno risorse pur avendo abbassato i tempi di risposta agli input dell’utente (in precedenza passavano circa 5 secondi).

Arriverà in Italia?

Google Opal è utilizzabile via browser, dall’apposito sito web https://opal.withgoogle.com/. Ma non fiondatevi a provarlo, perché è inutile: “Opal is not available in your country yet“.

Google non ha dato nessuna indicazione su quando potremo (se potremo) usare Opal nel vecchio continente e il motivo è certamente da ricercare nella complessa normativa europea. Sia quella sulla privacy che quella sull’AI, per non parlare del DMA e del DSA che impediscono a Google di raggruppare i dati degli utenti e darli in pasto all’AI.

Per non parlare, infine, della neanche troppo remota possibilità che Google Opal venga ritenuto una minaccia per la concorrenza nel mercato delle app: se basta un account Google per farsi le app da soli, chi comprerà più app dagli sviluppatori terzi?